22/07/2024 - 17:45

Communiqué de presse - Epinal, le 22 juillet 2024





SIGNATURE D'UN ACTE DE VENTE AVEC LE BAILLEUR VIVEST

POUR UN PROGRAMME IMMOBILIER A LONGWY





Les Constructeurs du Bois (LCB - EURONEXT ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, annonce la signature d'un acte de vente pour un immeuble en bois avec le bailleur régional Vivest. Ce nouveau projet de 2,6 M€, qui répond au seuil bas carbone 2025 de la réglementation RE 2020, vient renforcer le partenariat établi avec la filiale du groupe Action Logement.



Un immeuble conforme au seuil 2025 de la réglementation RE 2020 et dans une démarche de certification NF HQE®

Situé sur une ancienne friche industrielle, cet immeuble social de 14 logements se trouve au coeur de Longwy (54), à proximité de la frontière du Luxembourg.



Conçu pour offrir une solution innovante et écologique à Vivest, ce projet bas carbone propose des logements de qualité entourés de verdure. Sur 3 étages, ce bâtiment d'une surface habitable totale de 862 m², comprend des appartements allant du T2 au T4. Conformément à ses engagements, LCB construira un immeuble avec une ossature et des élévations bois, des isolants de laine de bois, des terrasses pour chaque logement et une toiture végétalisée.



Ayant démarré les travaux dès le jour de la signature, l'éco-promoteur prévoit une livraison de l'immeuble au cours du 3ème trimestre 2025.



« Cette seconde signature avec le bailleur Vivest est une grande source de satisfaction pour LCB qui le remercie pour sa confiance renouvelée. Ce nouveau projet témoigne de notre capacité à répondre aux besoins des bailleurs sociaux tant en termes de logements sociaux que de constructions bas carbone » déclare François Duchaine, PDG de LCB.



Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2024 : mercredi 24 juillet 2024, après Bourse.



A propos des Constructeurs du Bois (LCB)



Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.