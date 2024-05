14/05/2024 - 17:45

Communiqué de presse - Epinal, le 14 mai 2024



LCB RENFORCE SON MAILLAGE TERRITORIAL DANS LES VOSGES :

OBTENTION DE 3 NOUVEAUX PERMIS DE CONSTRUIRE A

GERARDMER ET XONRUPT-LONGEMER (88) POUR 90 LOTS



Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en bois poursuit son expansion stratégique dans les Vosges avec l'obtention de trois permis de construire dans les villes renommées de Gérardmer pour 2 immeubles et de Xonrupt-Longemer pour un Eco'City. Ces nouveaux projets, d'une surface totale habitable de 6 200 m2, témoignent de l'engagement continu de LCB envers le développement durable au cœur de la ville de demain.

Situés sur des anciennes friches non-exploitées, les programmes immobiliers de Gérardmer, représentent l'une des dernières opportunités foncières de la localité :

En plein cœur du centre-ville, le premier projet comprend 30 logements, dont 20% dédiés au logement social. Ce projet bénéficie d'un accord de principe pour 6 logements par un bailleur social partenaire.

Le deuxième projet se compose de deux immeubles de 18 logements, dont 4 sont d'ores et déjà en discussion avec un bailleur social partenaire, tandis que les autres sont en cours de commercialisation.

Enfin, LCB annonce le lancement prochain de son 9ème Eco ‘City à Xonrupt-Longemer en lieu et place d'une ancienne entreprise de travaux publics. A l'instar de l'Eco'City d'Epinal, ce nouveau projet comprendra une phase de déconstruction, de tri, de réemploi et de valorisation des matières des anciens matériaux sains du batîment industriel dans une démarche constante d'empreinte écologique faible. Ce programme de 40 logements, proposera une offre diversifiée incluant des logements seniors, sociaux et intermédiaires. Afin de favoriser le développement de la qualité urbaine, LCB entend également ajouter des services complémentaires tels qu'une maison médicale et des commerces.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 : mercredi 17 juillet 2024, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE – Fondateur PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

Rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86