12/02/2024

Communiqué de presse - Epinal, le 12 février 2024





UNE NOUVELLE ANNEE DE FORTE CROISSANCE

Chiffre d'affaires 2023 en hausse de +38%

En M€

Données non auditées 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires consolidé 14,9 10,8 +38%



Un exercice riche en développements

En 2023, Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 14,9 M€, en progression de 38%. La montée en puissance de son modèle alliant offre globale de construction en bois et recours privilégié aux circuits courts permet à LCB d'anticiper les prochains seuils de décarbonation de la Ville de demain et de répondre à la demande croissante des institutionnels pour ses offres résidentielles et tertiaires.

L'exercice a été marqué par la poursuite du déploiement de l'offre Eco'city avec la signature d'un

7ème écoquartier à Montbéliard en Franche-Comté comprenant 90 logements pour un CA de 19 M€. LCB a par ailleurs signé un contrat avec le bailleur Vosgelis pour réhabiliter une résidence senior et construire 26 logements à Thaon-Les-Vosges pour un montant de 3,2 M€.

Progression sensible des ventes en bloc

Indicateur clef de la croissance du groupe, les ventes en bloc s'établissent désormais à 10,5 M€ soit 70% du chiffre d'affaires. Acteur de l'immobilier décarboné en avance sur les nouveaux seuils carbone 2025 et 2028 fixés par la réglementation RE 2020, LCB a répondu aux attentes croissantes des bailleurs et des collectivités souhaitant rénover leur parc immobilier. LCB a ainsi vendu 36 logements à CDC Habitat, acteur majeur du logement en France pour l'Eco'City de Cantebonne représentant un volume de ventes de 7,6 M€. Le groupe s'est également vu confier par le bailleur Vivest, filiale du groupe Action Logement, un contrat de 6,5 M€ pour réhabiliter un ancien EHPAD et construire 30 logements collectifs et 13 pavillons dans l'Eco'City de Faulx.

Recrutements stratégiques pour accompagner la croissance

Afin d'accompagner la croissance de son carnet de commandes et répondre à ses engagements envers une construction durable et décarbonée, LCB a accéléré ses recrutements stratégiques portant sur tous les pôles d'activité avec notamment les nominations d'un économiste de la construction, d'ingénieurs thermiques et de dessinateurs. La gouvernance a été parallèlement renforcée avec l'arrivée d'un responsable corporate.

Sécurisation de financements verts pour soutenir la croissance

Afin de poursuivre le financement de nouveaux projets écologiques bas carbone et accélérer sa croissance organique, LCB a renforcé sa démarche de financement responsable à travers un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond, un prêt à impact de 1 M€ et une augmentation de capital du même montant.

Perspectives favorables

Le nouvel exercice s'annonce déjà dynamique avec la signature en janvier d'un contrat de 7 M€ avec ICF Habitat Nord-Est, acteur local du logement social impliqué dans l'essor des territoires, pour

47 logements dans l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt (54).

Disposant d'un carnet de commandes de plus de 60 projets représentant un volume d'affaires de plus de 300 M€ à horizon 2028, LCB affiche toute sa confiance pour le nouvel exercice et au-delà.

Les efforts d'investissements réalisés au cours des deux derniers exercices permettront à LCB de poursuivre sa croissance sur le marché en plein essor de la construction bois en France.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023 : mercredi 27 mars 2024, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr



