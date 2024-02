06/02/2024 - 18:05

Communiqué de presse, 6 février 2024

François Duchaine nominé dans la catégorie « Promoteur » de la 16ème édition des Trophées Logement et Territoires organisée par Immoweek

Rendez-vous incontournable des professionnels publics et privés du logement, Les Trophées Logement et Territoires organisés par Immoweek célèbrent l'excellence dans l'industrie de la construction et de l'immobilier, en mettant en lumière des professionnels qui ont apporté une contribution significative à ce secteur en pleine mutation. Dans le cadre de la 16ème édition qui s'est tenue à Paris le 6 février, François Duchaine a été nominé dans la catégorie Promoteur, aux côtés de Rodolphe Albert (Histoire & Patrimoine), d'Anne Fraisse (Urbain des Bois) et de Marc Verrecchia (Verrecchia).

Diplômé en ingénierie de l'École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB), François Duchaine débute sa carrière en tant que Directeur de scierie, supervisant le développement technique et les ventes à l'export. Fort de son expertise, il s'oriente vers la construction, dirigeant des chantiers en France et à l'export. En 2009, il fonde CREHA, puis occupe des postes d'Ingénieur en bâtiment.

Après avoir créé l'entreprise C'SOLUTIONS dédiée à la maîtrise d'oeuvre en bâtiment, François Duchaine fonde en 2011 LES CONSTRUCTEURS DU BOIS, eco-pomoteur spécialisé dans la construction en bois à Epinal. Accompagné de ses équipes issues pour la plupart de l'ENSTIB, François Duchaine souhaite mettre en avant le bois dans ses programmes immobiliers et démontrer les potentialités énormes offertes par ce matériau durable par excellence.

Cette nomination aux Trophées Logement et Territoires reconnaît le parcours professionnel et les réflexions menées par François Duchaine relatives au développement de l'immobilier décarboné et à la ville de demain. Dans une approche globale visant à revitaliser les villes en favorisant la convivialité, l'offre Eco'City illustre parfaitement l'expertise développée par François Duchaine et son équipe.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

