09/01/2024 - 17:45

Communiqué de presse - Epinal, le 9 janvier 2024

LES CONSTRUCTEURS DU BOIS

ANNONCE LA VENTE DE 47 LOGEMENTS A ICF HABITAT NORD-EST DANS

L'ECOQUARTIER DE CANTEBONNE A VILLERUPT (54)

Les Constructeurs du Bois (LCB - EURONEXT ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) , éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, est heureux d'annoncer la vente de 47 logements pour un volume de vente de plus de 7 M€ à ICF Habitat Nord-Est, filiale de la SNCF et bailleur social national, dans l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt (54).

Une offre innovante au service des territoires de demain

En phase avec la nouvelle norme environnementale RE 2020, l'écoquartier de Cantebonne (Villerupt -54) est un projet novateur qui se distingue par son approche écologique et sa politique volontariste en matière de construction bois.

Pour cet important programme en volume, de 350 logements dans sa 1ère phase, LCB s'est vu confier la réalisation de 150 logements, représentant un volume de vente de l'ordre de 46 M€.

Après avoir annoncé en décembre dernier la signature d'un premier contrat stratégique avec CDC Habitat portant sur 36 logements, LCB est heureux d'annoncer une nouvelle transaction de 47 logements avec ICF Habitat Nord-Est, acteur local du logement social, opérant dans les régions des Hauts-de-France et du Grand-Est. Cet acteur s'attache à mettre en œuvre une politique résolument orientée vers des solutions écoresponsables pour maîtriser les charges locatives et préserver l'environnement tout en optimisant la qualité du cadre de vie et la performance du service rendu aux locataires.

Ces 47 logements, allant du studio aux appartements familiaux spacieux, vont permettre à ICF Habitat Nord-Est d'étendre son portefeuille immobilier et de répondre à la demande croissante de logements de qualité sur ce territoire, afin de loger principalement les salariés des filiales du groupe SNCF localisées dans la région. Les résidents de ces nouveaux logements auront accès à des espaces verts, à des commodités modernes et à une vie communautaire dynamique au sein de ce quartier en pleine expansion.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette acquisition clée dans l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt », a déclaré Monsieur Loris Poidvin, Directeur du Développement d'ICF Nord-Est. « Cette nouvelle étape renforce notre engagement indéfectible envers le développement durable, tout en réaffirmant notre volonté constante de proposer des logements modernes et confortables à nos clients. Situé à la frontière du Luxembourg, l'écoquartier de Cantebonne occupe une position stratégique, nous permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de logement de la SNCF pour ses employés. Nous sommes impatients de collaborer sur ce projet et de contribuer à la croissance et au bien-être de la communauté locale. »

« Nous nous réjouissons de cette première collaboration avec ICF Habitat Nord-Est que nous remercions pour sa confiance. Cette seconde vente en l'espace de deux mois confirme l'intérêt pour l'offre de LCB qui répond aux nouveaux enjeux environnementaux » déclare François Duchaine, PDG Fondateur de LCB.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023 : Lundi 12 février 2024

A propos de ICF Habitat Nord-Est

ICF Habitat Nord-Est est une Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale d'ICF Habitat et de SNCF, qui investit, gère et entretient un patrimoine de plus de 18 000 logements sur le Nord et l'Est de la France. Grâce à son développement patrimonial innovant et sa gestion sociale volontariste, elle contribue à la réalisation des politiques de l'habitat des collectivités locales. En faisant de la qualité de service rendu, une de ses priorités, elle répond aux exigences de ses quelques 45 000 locataires.

A propos de Les Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'écoconstruction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, ISIN : FR00140007I9, Eligible PEA-PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts :

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86