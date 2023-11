Les Constructeurs du Bois

22/11/2023 - 18:00

Epinal, le 22 novembre 2023

LCB inaugure la première planche de l'écoquartier

de Cantebonne à Villerupt

Un projet global de 51 M€ pour lequel CDC Habitat a déjà acquis

36 logements sur 155 pour 9,1 M€

LCB, éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en bois , est heureux d'annoncer la pose symbolique de la première planche de l'Eco'City de Cantebonne Villerupt (54), à la frontière du Luxembourg . Cette première étape a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités publiques, dont la présidente du Directoire de CDC Habitat, Madame Anne-Sophie Grave. Ce projet d'envergure, qui représente près de 51 M€ de chiffre d'affaires pour 155 logements, reflète la vision de LCB pour la ville de demain offrant un cadre de vie moderne, convivial, respectueux de l'environnement, et socialement responsable.

Un événement fédérateur réunissant des personnalités de premier plan

Le lancement de ce projet bas carbone d'envergure a rassemblé un large éventail de personnalités régionales et nationales, unies par une ambition commune : offrir aux habitants de la région des programmes immobiliers qui conjuguent excellence environnementale et architecture innovante. Parmi les participants à cette inauguration étaient présents Anne-Sophie Grave, Présidente du Directoire CDC Habitat, Damien Nerkowski, Directeur général de l'EPA Alzette Belval, Philippe Blech, Directeur interrégional CDC Habitat Nord-Est, Véronique Schmit, Conseillère régionale et 1ère adjointe au Maire de Thionville, Pierrick Spizak, Maire de Villerupt, ainsi que Thibaud Surini, Prescripteur Bois de FIBOIS Grand Est.

Un engagement fort en faveur du logement durable

La première phase de ce projet, est composée d'un bâtiment collectif de quatre étages qui abritera

30 logements, allant du studio au T4 et d'un bâtiment intermédiaire de 6 logements et pour lesquels Madame Grave a souhaité souligner « l'exemplarité et la qualité des constructions ».

Chacune des habitations bénéficiera d'une place de stationnement et d'aménagements dédiés au vélo, afin de favoriser les mobilités douces. Ce programme permettra à 36 ménages de bénéficier de logements à prix accessibles, dans une zone économiquement attractive où les loyers sont particulièrement élevés, notamment de l'autre côté de la frontière.

Réalisé sous la supervision de l'EPA Alzette-Belval, l'écoquartier de Cantebonne accueillera au total près de 670 logements dont les 155 remportés par LCB, comprenant des maisons individuelles, des maisons en bande, des logements collectifs, et des logements intermédiaires, tous conçus pour offrir des performances environnementales et thermiques de haut niveau.

Ce projet illustre l'engagement social et environnemental de CDC Habitat et de LCB, qui s'impliquent dans des projets exemplaires dépassant les exigences légales notamment celles de la réglementation RE 2020.

Une approche résolument durable

Pour la réalisation de ce programme, LCB mettra l'accent sur l'utilisation du bois et de matériaux biosourcés, favorisant ainsi le bien-être à l'intérieur des logements, avec un accès à la nature, aux terrasses, aux balcons, et aux jardins. Conformément aux engagements du groupe CDC Habitat, ce programme est conçu pour être conforme à la RE 2020 et vise à obtenir les certifications NF Habitat HQE "bâtiment biosourcé" niveau 3 et le label E2C2, garantissant l'engagement en matière d'éco-responsabilité et de durabilité des logements.

En outre, LCB s'engage à favoriser l'emploi local en intégrant des heures d'insertion dans la construction de ces bâtiments.

Renforcement de la présence de CDC Habitat et de LCB dans la région Nord de la Lorraine

Ce projet renforce la présence de CDC Habitat et de LCB dans la zone du Nord de la Lorraine, à la frontière du Luxembourg.

LCB, en collaboration avec CDC Habitat, pose ainsi les bases d'un écoquartier novateur à Cantebonne, offrant un cadre de vie moderne, convivial, et en harmonie avec la nature, tout en restant à proximité de la deuxième plus grande ville du Luxembourg, Esch-sur-Alzette. Avec ses 40 % d'espaces verts et de sentes piétonnes, cet écoquartier promet de répondre aux besoins de ses futurs résidents, en intégrant des commerces et des services de proximité.

Cette opération d'envergure a permis la mise en place du premier partenariat avec CDC Habitat. Il pourrait se prolonger avec cet organisme ainsi qu'avec d'autres acheteurs en bloc qui sont positionnés pour acquérir le restant des lots dès 2024, sur la base de permis de construire déjà obtenus et purgés représentant un chiffre d'affaires de 42 M€ pour LCB.

« L'équipe LCB est heureuse d'avoir noué ce partenariat avec CDC Habitat, acteur national de choix. C'est une nouvelle étape importante dans le développement des Constructeurs Du Bois et dans sa volonté de proposer des programmes immobiliers ambitieux dans une dynamique bas-carbone. Une volonté qui se concrétisera en 2025 au cœur de l'écoquartier de Cantebonne avec la livraison de ce premier collectif de 36 logements bois à CDC Habitat » déclare François Duchaine, président directeur général du groupe LCB.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2023 : lundi 12 février 2024 (après Bourse).

