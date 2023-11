Les Constructeurs du Bois

07/11/2023 - 18:00

Epinal, le 7 novembre 2023

Signature d'un contrat de réservation de 6,5 M€ avec le bailleur

VIVEST pour la 1ère phase de l'Eco'City de Faulx

LCB, éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en bois , franchit une étape cruciale dans le développement de l'Eco'City de Faulx (54). Le Groupe est heureux d'annoncer la signature d'un contrat de réservation de 6,5 M€ avec le bailleur VIVEST pour la première phase de ce projet immobilier qui comprend la réhabilitation d'un ancien EHPAD et la construction de 13 pavillons.

Un projet phare participant au renouvellement urbain du centre-ville

La première phase de l'Eco'City de Faulx se concrétise par la signature d'un contrat de réservation avec Vivest, filiale du groupe Action Logement. Couvrant les départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle, cet acteur de premier plan dans le secteur de l'habitat social se concentre sur la création d'ensembles résidentiels diversifiés afin d'adapter son offre aux besoins changeants de ses résidents, et d'encourager la solidarité intergénérationnelle.

Cette première collaboration s'inscrit dans une volonté commune des deux acteurs de participer au développement du territoire en concevant des projets alliant engagement sociétal et environnemental.

La première phase du projet implique la réhabilitation de l'ancien EHPAD, comprenant 30 logements pour une surface habitable totale de 2 100 m2 et 13 pavillons totalisant 1100 m2. Les travaux débuteront en novembre pour l'EHPAD, avec une livraison prévue d'ici fin 2024. Par la suite, la construction des 13 pavillons débutera en décembre, avec une livraison prévue pour l'été 2025.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie de réhabilitation immobilière visant à valoriser des actifs sous-optimisés. L'une de ces caractéristiques clé réside dans la réutilisation de structures existantes, optimisant ainsi les coûts tout en réduisant l'empreinte environnementale.

Pour cet Eco'City, LCB souhaite poursuivre son engagement en matière d'impact social en collaborant avec une entreprise spécialisée dans l'insertion sociale des travailleurs afin de contribuer à l'emploi local et à la formation.

La phase suivante du projet prévoit la rénovation du château en préservant les bâtiments historiques et architecturaux existants. De plus, elle inclut la construction de nouvelles structures éco-responsables certifiées NF HQE® ainsi que la création d'une matériauthèque dédiée à la sensibilisation sur les matériaux durables et recyclés. La troisième et dernière phase comprendra la déconstruction des éléments non réhabilitables en vue de la construction de 8 maisons individuelles, prévue pour 2025.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2023 : lundi 12 février 2024 (après Bourse).

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86