26/09/2023 - 17:45

Le Groupe Les Constructeurs du Bois consolide ses équipes pour soutenir sa croissance continue

Les Constructeurs du Bois, éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en bois , est heureux d'annoncer une série de recrutements stratégiques intervenus depuis le début de l'année 2023 pour accompagner sa croissance. Ces nominations, qui couvrent tous les pôles d'activité, participent au renforcement de la gouvernance tout en amplifiant les engagements du Groupe envers une construction durable et décarbonée.

Lucas Duchaine-Responsable Corporate

Après une formation de cinq ans à Sciences Po Strasbourg, Lucas a enrichi son expérience en rejoignant Transversale Conseil, un acteur de premier plan en matière de fusion-acquisition en Alsace et dans le Grand Est. En mai 2023, il rejoint le Groupe familial où il prend activement part à son expansion axée sur la réalisation d'ensembles immobiliers à faible empreinte carbone à l'échelle nationale. Lucas assume plusieurs responsabilités au sein du Groupe, notamment la supervision de la stratégie opérationnelle, englobant le financement, les investissements, l'élaboration des plans d'affaires et la veille du marché. En outre, il joue un rôle actif dans l'animation du pôle de Recherche et Développement (R&D), où il supervise des projets axés sur l'énergie propre, la construction à faible empreinte carbone, l'urbanisme et l'ingénierie du bois. Enfin, il co-pilote également la stratégie de communication du Groupe, qui inclut la gestion des événements, les partenariats et la gestion de l'image de marque. Cette nomination témoigne de l'engagement accru du Groupe à structurer sa gouvernance en vue d'atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable et d'innovation bas-carbone.

Julien Hestin– Economiste de la construction

Fort d'une expérience de douze années dans le secteur du bâtiment et bien ancré dans le territoire vosgien, Julien s'est forgé un solide parcours en débutant dans la gestion immobilière puis dans la conduite des travaux dans une entreprise en TCE avant de se spécialiser dans l'économie de la construction. Son expertise couvre l'ensemble du domaine de la construction, incluant le suivi de chantier, la gestion des coûts, la prospection et la gestion des relations avec les clients. Depuis son arrivée en juin, le bureau d'études profite pleinement de son expérience.

Clélia Honoré– Dessinatrice

Dessinatrice Projeteuse, Clélia est diplômée d'un BTS, d'une licence commerciale, et plus récemment d'un DN MADE Espace - Spécialité architecture de l'habitat et aménagement commercial, obtenu au sein de l'Ecole de Design Nantes Atlantique (EDNA). Elle a acquis des bases solides en design d'espace (intérieur/extérieur) et en architecture. Son projet de fin d'études lui a d'ailleurs valu le prix de l'excellence professionnelle. Son intégration au bureau d'études vise à insuffler une dimension artistique aux projets de LCB.

Lucie Chartoire – Assistante Comptabilité et Administrative

Diplômée d'un BTS Comptabilité, Lucie débute sa carrière professionnelle chez Les Constructeurs du Bois et renforce le pôle Finance et Administratif du groupe LCB. Elle aura en charge d'épauler le pôle dans la gestion et la saisie des flux quotidiens et la préparation des éléments administratifs et réglementaires divers.

Billy Petit et Rémi Hennequin – Alternants

Fidèle à sa politique d'insertion professionnelle des jeunes, LCB réitère sa volonté de s'appuyer sur la formation pour enrichir son bureau d'études et accueille Billy (BTS Étude Réalisation et Agencement) et Rémi (BUT Génie Civil Construction durable) pour les 2 prochaines années. Tous deux accompagneront l'équipe en conduite de travaux sur les différents chantiers en cours.

A venir - Ingénieur(e) thermique/fluides et Ingénieur(e) Structure

D'ici la fin de l'année, le Groupe renforcera davantage son bureau d'études en accueillant prochainement deux ingénieurs expérimentés. Ils occuperont des postes clés dans la gestion de la phase de conception et des normes techniques des projets immobiliers.

François Duchaine, PDG-Fondateur du Groupe déclare : « Nous souhaitons la bienvenue à tous nos jeunes talents qui partagent la vision de notre Groupe en faveur de la ville de demain. Leur adhésion a été renforcée par notre environnement de travail en phase avec les tendances actuelles. Notre Groupe se réjouit de ce nouvel élan et entend poursuivre cette dynamique positive dans les prochains mois afin de répondre aux besoins de nos clients grâce à l'innovation, la qualité et l'excellence opérationnelle.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2023 : lundi 12 février 2024 (après Bourse).

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86