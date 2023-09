13/09/2023 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 13 septembre 2023

Hausse significative des résultats du 1er semestre 2023

Succès du positionnement et du modèle économique d'éco-promoteur spécialiste de la construction en bois

Croissance de l'EBITDA : x 2,4

Marge nette de 7,5%

Dynamique de marché porteuse et objectifs de croissance d'ici 2025 confortés

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en bois présente ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2023 :

En M€

Données auditées S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 6,04 4,41 +37,0% Production de l'exercice 6,59 4,94 +33,5% Marge brute de production 1,49 0,73 +101,5% EBITDA 0,67 0,28 +137,7% Résultat d'exploitation 0,79 0,28 +173,1% Résultat net 0,45 0,18 +149,4%

Croissance soutenue de l'activité portée par la demande croissante pour la construction bois

Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de LCB poursuit sa progression en s'établissant à 6,04 M€, en hausse de 37,0% par rapport au 1er semestre 2022. Dans un contexte de dégradation globale du marché de la promotion immobilière, LCB confirme la robustesse de son modèle économique alliant offre globale de construction en bois et recours privilégié aux circuits courts. Répondant pleinement aux exigences de décarbonation de la Ville de demain, LCB bénéficie d'une demande croissante des institutionnels pour ses offres résidentielles et tertiaires. Indicateur clef de la croissance du groupe, les ventes en bloc, qui ont été multipliées par 2, représentent désormais 70% des ventes et l'activité tertiaire progresse de 30% par rapport au 1er semestre 2022.

Le carnet de commandes, alimenté par des projets en cours et à venir, représente désormais plus de 114 000 m2 de bâtiments totalisant un pipeline de près de 270 M€ à horizon 2027.

Forte progression de la marge de production dans un contexte inflationniste

Malgré une conjoncture adverse marquée par une inflation persistante sur le prix des matières premières, la marge de production de LCB s'est nettement améliorée ; elle s'établit à 1,49 M€ soit un doublement par rapport à celle du 1er semestre de l'exercice précédent. Elle ressort à 24,6% du chiffre d'affaires, soit une progression de 7,9 points. Dans un contexte de forte hausse du volume de ses activités, le Groupe a réussi à optimiser les coûts de ses matières premières tout en ajustant au mieux ses prix de vente.

Hausse soutenue des indicateurs de rentabilité

Au 1er semestre 2023, l'EBITDA qui fait plus que doubler, est en croissance de 137,7% à 0,67 M€. La solide performance de l'EBITDA est attribuable à la dynamique importante des volumes d'activité, à l'amélioration de la marge de production, à la maîtrise des autres coûts opérationnels et ce, malgré la poursuite des investissements dans le recrutement de nouveaux talents.

Après prise en compte des dotations aux amortissements de 0,19 M€ et d'un impôt sur les bénéfices de 0,15 M€, le résultat net atteint 0,45 M€, soit près de 2,5 fois plus que celui constaté au S1 2022 et une marge nette de 7,5%.

Structure financière

Au 30 juin 2023, les fonds propres de LCB s'élèvent à 3,16 M€, en augmentation de 47% par rapport au S1 2022. Ils ont été renforcés par la mise en réserve du résultat de l'exercice précédent.

La forte dynamique des projets en cours et à venir ont conduit LCB à constituer un niveau de stock par anticipation, qui s'établit à 8,77 M€ contre 4,93 M€ au S1 2022. En conséquence, la dette nette ressort à 9,41 M€ contre 2,69 M€ au 30 juin 2022. Dans une logique de renforcement de ses ressources financières et d'accélération du financement de ces nouveaux projets écologiques bas carbone, LCB a d'ailleurs procédé en mars 2023 à l'émission de Green Bond à concurrence de 3 M€ auprès de Capital Système Investissements.

Perspectives : poursuite de la dynamique de l'activité et ambitions 2025 confortées

En plein essor, le marché de la construction bois ressort comme le grand gagnant de l'immobilier décarboné. En l'espace de quelques années, LCB, éco-promoteur pionnier de son secteur, est devenu l'un des interlocuteurs référents des institutionnels et collectivités locales en quête de projets exemplaires alliant hautes performances écologiques et développement durable.

Fort de l'excellente orientation de ses résultats au 1er semestre et de la croissance constante de son carnet de commandes, LCB réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 30 M€ en 2025.

Enfin, le Groupe entend très prochainement demander le transfert de ses titres sur Euronext Growth afin d'accompagner sa croissance et d'accroître la l'attrait et la liquidité du titre.

