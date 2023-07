19/07/2023 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 19 juillet 2023

Croissance de 37% du chiffre d'affaires

au 1er semestre 2023

Renforcement des ressources financières vertes

En M€

Données non auditées S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires consolidé* 6,04 4,41 +37%

*incluant les entités, LCB, LCB Technique, C'Solutions, SCCV ECOCITY 1

Sur le 1er semestre 2023, Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9- MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, poursuit sa croissance malgré un marché immobilier globalement en recul.

Le chiffre d'affaires semestriel consolidé, qui intègre pour la première fois SCV ECOCITY 1, ressort en hausse de 37% à 6,04 M€ et confirme la robustesse de la stratégie de LCB axée sur une croissance verte. Dans un souci de meilleure structuration de son organisation et de distinction des ressources, LCB dispose désormais de deux filiales opérationnelles, LCB Technique dédiée aux activités tertiaire du Groupe et SCV ECOCITY 1 pour la gestion des programmes de construction des Eco'City.

Poursuite des projets écologiques bas carbone

Dans une logique de décarbonation des bâtiments, LCB a poursuivi tout au long du semestre le développement de projets alliant bois, circuits courts et bas carbone. L'éco-promoteur immobilier s'est ainsi vu confier la réalisation d'un 7ème Eco'City à Montbéliard développant

90 logements pour un chiffre d'affaires de 17 M€.

Conformément à sa feuille de route visant à accélérer les ventes en bloc, LCB a par ailleurs signé un partenariat majeur avec l'opérateur national CDC Habitat via la vente d'un immeuble en construction bois de 36 logements à haute performance environnementale et thermique au sein

de l'Eco'City de Cantebonne-Villerupt, pour un montant de plus de 9 M€. Ce nouveau contrat démontre l'exemplarité des projets de LCB et leur adéquation aux problématiques portées par les Villes et les collectivités locales.

Un an après avoir signé un contrat avec 3F Action Logement pour l'Eco'City de Bouxières-aux-Dames dont la première tranche sera livrée dès cet été, cette nouvelle collaboration confirme l'intérêt grandissant des opérateurs immobiliers globaux pour l'offre de LCB qui répond pleinement aux besoins des habitants et usagers de la ville de demain.

Dans le secteur tertiaire, LCB s'apprête à livrer le Lycée de Yutz, bâtiment universitaire de 1600 m2. Représentant un chiffre d'affaires de 3,25 M€, ce chantier livré dans un temps record démontre la robustesse du modèle économique de LCB qui favorise des délais de construction optimisés et des budgets maîtrisés.

Afin d'accompagner sa croissance et le développement de ses projets bas carbone, LCB a par ailleurs renforcé ses ressources financières vertes en émettant un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond auprès de Capital Système Investissements.

Perspectives

Le 2nd semestre 2023 s'annonce riche pour LCB. Dès le mois de septembre, l'éco-promoteur immobilier présentera le premier prototype de Landair'Am, innovation basée sur la géothermie qui vise à diviser par deux la consommation énergétique des bâtiments.

Par ailleurs, LCB finalisera la dernière tranche de l'Eco'City d'Epinal, 1er ecoquatrier vitrine de son offre. Les prochains mois seront également marqués par le lancement de la première phase de l'Eco'City de Faulx portant sur un budget global de 14 M€. Ce volet, qui représente 4,5 M€, sera livré dès le second semestre 2024. LCB va aussi démarrer la seconde phase de l'Eco'City de Cantebonne qui comprend plus de 100 lots pour un montant de 31 M€.

Fort de cette bonne dynamique, LCB réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 30 M€ à horizon 2025.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : mercredi 13 septembre 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

