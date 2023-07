10/07/2023 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 10 juillet 2023

LCB renforce sa démarche de financement responsable

par la signature d'un prêt à impact avec la Banque Palatine

Quelques mois après avoir signé un emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond, Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) , éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois , continue à innover en matière de financement vert en signant avec la Banque Palatine un prêt à impact pour un montant de 1 M€.

Dispositif de financement novateur, le prêt à impact de la Banque Palatine valorise l'engagement social et environnemental des acteurs de l'immobilier. Reposant sur un dispositif incitatif, le Prêt à Impact permet de bénéficier d'un taux d'intérêt indexé sur la performance extra-financière.

Participant à la structuration de sa stratégie RSE, ce nouveau financement est destiné à accompagner la forte croissance de LCB qui enregistre un volume d'affaires supérieur à 200 M€ pour un carnet de commandes de plus de 80 000 m2 à horizon 2025. A travers ce financement, l'écopromoteur immobilier s'engage sur 3 critères ESG en ligne avec sa feuille de route RSE :

la réduction de la consommation énergétique des locaux de LCB à hauteur de 5% par an ;

l'insertion professionnelle des jeunes pour un montant de 5% de l'effectif total ;

la réduction de la part des déchets non valorisés des locaux de LCB de 5% par an.

Grâce à ce dispositif de financement novateur, LCB pourra bénéficier d'une rétrocession des intérêts pouvant aller jusqu'à 5%.

Selon Sébastien Dorard, directeur de la région Île-de-France de la Banque Palatine : "Nous sommes pleinement engagés dans le soutien des ETI dans leur transition énergétique. Les experts de la Banque Palatine collaborent avec elles en offrant des conseils stratégiques, des solutions de financement (vertes et à impact) ainsi que diverses options d'investissement responsables. Nous sommes ravis d'accompagner Les Constructeurs du Bois dans leur démarche de financement responsable, en leur proposant un prêt à impact dont les critères ESG ont été définis en collaboration. Cela témoigne de la volonté des Constructeurs du Bois d'entreprendre des actions plus responsables, en cohérence avec leur stratégie de développement axée sur une croissance verte."

François Duchaine, Fondateur, Président et Directeur général des Constructeurs du Bois a indiqué : « Nous remercions la Banque Palatine pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Notre démarche de financement responsable s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement axée sur une croissance verte. De par son positionnement axé sur la construction bois et les circuits courts, LCB est un acteur pleinement engagé dans une démarche de décarbonation des bâtiments. »

A propos de Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque Privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire).

https://www.palatine.fr

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : mercredi 19 juillet 2023 (après Bourse).

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37