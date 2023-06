21/06/2023 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 21 juin 2023

SIGNATURE D'UN CONTRAT MAJEUR AVEC CDC HABITAT :

Vente d'un immeuble en construction bois de

36 logements à haute performance environnementale et

thermique au sein de l'Eco'City de Cantebonne

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat avec CDC Habitat, acteur majeur de l'habitat en France et opérateur global d'intérêt public. Ce contrat, qui porte sur le premier lot de l'Eco'City de Cantebonne, représente 36 logements et un volume de vente de 9,1 M€.

Une vision commune de la gestion durable des bâtiments

Filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et opérateur de la Banque des Territoires, CDC Habitat est un opérateur immobilier global qui gère près de 532 000 logements. Couvrant l'intégralité de l'offre résidentielle, CDC Habitat propose des logements sociaux, intermédiaires, en accession libre et pour les publics spécifiques (étudiants, résidences intergénérationnelles…).

Inscrit dans une démarche globale de développement durable et de stratégie bas carbone, CDC Habitat s'engage à concevoir et à prendre part à des projets exemplaires qui vont généralement au-delà des normes réglementaires.

C'est dans ce contexte que CDC Habitat s'est rapproché de LCB afin d'acquérir 30 logements collectifs et 6 logements intermédiaires au sein de l'Eco'City de Cantebonne. Pour rappel, ce programme réunit des projets de très hautes performances environnementales et thermiques. Certifié NF Habitat HQE©, l'Eco'City de Cantebonne qui obtiendra prochainement les labels : Biosourcé niveau 3, E+C- et Biodiversity, privilégie l'usage de matériaux biosourcés et de modes de construction innovants.

Répondant en tous points au cahier des charges établi par CDC Habitat, LCB réalisera 36 logements adaptés aux usages et besoins des locataires de CDC Habitat en appliquant les fondamentaux de son offre à savoir : la valorisation du bois et du biosourcé, l'accès systématique des logements à la nature, aux terrasses, aux balcons et aux jardins, la création de logements agiles et l'intégration de solutions éco-responsables. De même dans une volonté de mixité intergénérationnelle, LCB proposer une micro-crèche qui sera située au rez-de-chaussée du bâtiment.

Premier promoteur à intervenir sur le chantier de Cantebonne, LCB livrera ce premier lot d'ici 24 mois. Ce premier contrat stratégique pourra donner lieu à l'établissement de nouveaux partenariats avec CDC Habitat, acteur incontournable des grands et petits projets urbains durables.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : mercredi 19 juillet 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85