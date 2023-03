22/03/2023 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 22 mars 2023

LCB signe son 7ème Eco'City à Montbéliard

Une nouvelle étape dans la duplication des Eco'City

au niveau national

Les Constructeurs du Bois (LCB) poursuit son maillage territorial avec la signature d'un nouvel Eco'City en Franche-Comté à Montbéliard (25). Représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 M€, ce nouveau programme de 90 logements, sur une surface habitable de 6 000 m2, réunit tous les engagements de l'éco-promoteur immobilier en faveur de l'habitat durable et du mieux vivre ensemble.

Une situation géographique stratégique

Ce nouveau projet permet à LCB de s'ouvrir les portes d'un nouveau territoire transfrontalier. A la lisière de la Suisse, Montbéliard, qui vient de recevoir le label « Capitale française de la culture » pour 2024, dispose de plusieurs atouts économiques : berceau des automobiles Peugeot, la ville bénéficie aussi du pôle économique et industriel de Belfort.

Situé dans la zone des blancheries dans le centre-ville de Montbéliard et à proximité d'un parc arboré et paysager, cet Eco'City disposera d'une localisation privilégiée le long de l'Allan. Proche des commerces et des écoles, cette nouvelle réalisation sera située à 350 m de la gare TER et à quelques encablures du nouveau conservatoire de Musique, Danse et Art qui ouvrira en septembre 2023.

Un programme d'habitat durable intergénérationnel

Dans une démarche intergénérationnelle, ce septième Eco'City abritera deux bâtiments à destination des primo accédants incluant des surfaces adaptées et deux autres immeubles en bordure de l'Allan plus haut de gamme proposant des appartements de standing. Réunissant 90 logements, l'ensemble des espaces bénéficiera de balcons rapportés.

Fidèle à ses engagements pour une croissance verte et un immobilier décarboné, LCB privilégiera le Bois de France, principalement Vosgien. De même, ce programme prévoit la réduction de la consommation énergétique en recourant au biosourcé. L'Eco'City accessible à pied prévoit des solutions de mobilités dont un parking silo de 300 places à l'entrée de la zone. Les travaux démarreront dès le premier trimestre 2024.

Madame Marie-Noëlle BIGUINET, Maire de Montbéliard déclare: « Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Les Constructeurs du Bois qui partagent notre vision de la ville de demain. Dans le cadre du renouvellement du centre historique, nous souhaitions développer des programmes immobiliers d'habitat durable. Par la qualité de ses logements, par sa situation exceptionnelle au bord de l'eau et avec vue sur le parc du Près-la-Rose, cet écoquartier participera à la redynamisation du cœur de ville. Nul doute que la ZAC des Blancheries, qui abrite le nouveau conservatoire de Musique de danse et d'art dramatique et dont l'ouverture est prévue au cours du second semestre 2023, attirera ainsi de nouveaux habitants en centre-ville. »

Prochaine publication : Résultats annuel 2022 : mercredi 29 mars 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

