14/03/2023 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 14 mars 2023

LCB renforce ses ressources financières en émettant un

emprunt obligataire de 3 M€ sous forme de Green Bond

auprès de Capital Système Investissements

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) , éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, annonce avoir conclu un contrat de placement privé de 3 millions d'euros d'obligations convertibles sous forme de Green Bond auprès de UPLIFT High Yield European Growth et de divers investisseurs Banques Privées et Family Offices.

Grâce à cette levée de fonds, LCB entend poursuivre le financement de nouveaux projets écologiques bas carbone et accélérer sa croissance organique, lui permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 M€ à horizon 2025.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président de Capital Système Investissements, a affirmé son fort engagement dans le financement de sociétés à impact : « Nous sommes particulièrement fiers d'être partenaire de l'entreprise Les Constructeurs du Bois et d'intégrer les critères ESG dans nos investissements ».

François Duchaine, Fondateur, Président et Directeur général des Constructeurs du Bois a indiqué : « L'émission d'un Green Bond traduit la mission de l'entreprise dans le domaine des constructions immobilières écologiques à dimension sociétale. Ces fonds permettront d'intensifier le développement de nos projets immobiliers écologiques fondés sur des matériaux biosourcés et les circuits courts. Nous remercions Capital Système Investissements de nous accompagner dans notre développement».

A propos de Capital Système Investissements

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse et basé à Genève. Spécialisé depuis 2001 dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, Capital Système Investissements propose aux investisseurs professionnels ou qualifiés des solutions innovantes pour investir en dette privée sécurisée à haut rendement, à travers UPLIFT-HIGH YIELD EUROPEAN GROWTH un certificat (code ISIN CH1111191230) ayant un objectif de rendement minimum de 10 % par an et offrant une liquidité mensuelle.

www.capitalsysteme.com

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 M€ en hausse de 33,3% par rapport à 2021.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Prochaine publication : Résultats annuel 2022 : mercredi 29 mars 2023 (après Bourse).

Contacts :

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86 / 06 03 40 58 37