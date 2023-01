31/01/2023 - 17:45

Communiqué de presse, le 31 janvier 2023

LCB nominé aux « Trophées Logement & Territoires » organisé par Immoweek pour son projet « La Colloc »

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) , éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois est l'un des heureux nominés des « Trophées Logement & Territoires ». Organisé par Immoweek et présidé par Madame Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement et de l'Egalité des Territoires et Philippe Pelletier, Président du Plan Bâtiment Durable, cet évènement fédérateur valorise les initiatives novatrices en matière de logement portées par les acteurs publics et privés du secteur. Pleinement engagé en faveur de l'habitat durable et du mieux vivre ensemble, LCB a été sélectionné pour son projet « La Colloc » dans la catégorie Programme Innovant.

Les Trophées Logement & Territoires, un évènement référent des acteurs privés et publics du logement

Organisé par Immoweek, groupe d'information de référence des professionnels de l'immobilier, les « Trophées Logement &Territoires » est l'une des grandes messes des professionnels publics et privés du logement. Réunissant près de 500 personnes, cette manifestation rassemble les acteurs qui agissent et se mobilisent pour le logement en France. Ce rendez-vous a également vocation à présenter les projets les plus novateurs développés par les entrepreneurs, les investisseurs, les élus et les responsables territoriaux. Les initiatives et les personnalités les plus marquantes du secteur se sont vues décernées l'un des huit trophées. Pour cette 14ème édition, le jury a ajouté deux nouvelles catégories « Territoire » et « Programme Innovant ».

Le projet « La Colloc » by LCB nominé dans la catégorie Programme Innovant

C'est dans cette dernière catégorie que LCB a été sélectionné pour son projet « La Colloc », résidence universitaire au service de l'habitat durable. Construit en 12 mois, ce bâtiment intégré dans le premier Eco'City de LCB à Epinal, abrite 55 logements pour une surface de 2180 m2. Ce programme innovant réunit les valeurs et les engagements de l'écopromoteur immobilier : réduction de l'empreinte carbone et des dépenses énergétiques, valorisation du bois, circuits courts et mixité sociale.

« Nous remercions chaleureusement Immoweek pour cette nomination qui met en lumière les réflexions menées par LCB depuis plusieurs années pour répondre aux nouveaux usages du logement et de l'aménagement urbain. Nous sommes très honorés d'êtres finalistes aux côtés de grands promoteurs à la renommée nationale. Ecopromoteur immobilier engagé, LCB s'est fixé pour mission de développer des projets écologiques à dimension sociétale dans le respect de la réglementation RE 2020 faisant la part belle aux circuits courts et à la R&D . Cette distinction nous encourage à poursuivre dans cette voie et relever le défi de décarbonation du secteur du bâtiment. » déclare François Duchaîne, PDG de LCB

Prochaine publication : Le communiqué du CA 2022 initialement prévu le 1er février 2023 sera diffusé le 7 février après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37