Les Constructeurs du Bois

03/11/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 3 novembre 2022

Inauguration du bâtiment de « La Colloc » au sein de l'Eco'city d'Epinal

Une nouvelle réalisation de LCB au service de l'habitat durable financée par les anciens élèves de l'ENSTIB

LCB est heureux d'annoncer l'inauguration de « La Colloc », 3ème réalisation de l'Eco'City d'Epinal. Cette résidence étudiante, destinée à accueillir les élèves de l'Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industrie du Bois (ENSTIB) et les internes de l'hôpital d'Epinal, a vu le jour grâce à la mobilisation de la communauté des anciens élèves de l'école d'ingénieurs qui ont réussi à lever 4,5 M€ pour réaliser ce projet.

Construit en 12 mois, ce bâtiment, qui abrite 55 logements pour une surface de 2180 m2, réunit les valeurs et les engagements de l'écopromoteur immobilier : réduction de l'empreinte carbone et des dépenses énergétiques, valorisation du bois, circuits courts et mixité sociale.

Une résidence étudiante novatrice au concept original

La genèse du projet est l'histoire de l'entraide et des liens forts qui unissent une communauté. François Duchaine, ancien ingénieur de l'ENSTIB propose aux alumnis de sa promotion de se mobiliser pour financer la construction d'un bâtiment destiné à héberger les nouveaux étudiants de l'école d'ingénieurs du bois. Convaincues par le projet, l'association des anciens étudiants de l'ENSTIB constitue une SAS comprenant 90 actionnaires dont le point commun est de tous être des anciens élèves de l'école.

Réparti sur quatre niveaux, le bâtiment répond à la charte Eco'City by LCB visant à réduire l'empreinte carbone et les dépenses énergétiques tout en valorisation systématiquement le bois. En dehors du rez-de-chaussée en béton, l'ossature, le plancher et les plafonds des trois autres niveaux sont en bois. De même, afin de maîtriser les dépenses énergétiques, LCB a intégré des isolations renforcées avec le Biosourcé, a connecté tout l'Eco'City au Réseau de Chaleur Urbain et a optimisé l'orientation des bâtiments.

Afin de renforcer les liens sociaux entre les habitants, la résidence, gérée par l'association, prévoit un large panel de services à l'habitat, dont une pharmacie, un garage à vélo, une laverie, une conciergerie et le bureau associatif étudiant.

En complément, un partenariat a été noué avec l'association Les PEP Lor'Est qui a ouvert, au début du mois, sa micro-crèche Les Pépinous au RDC de « la Colloc ». Cette même association s'est également déjà positionnée sur l'ouverture d'une autre micro-crèche au sein de l'Eco'City de Bouxières-aux-Dames qui est en cours de construction.

Enfin, pour mieux intégrer le programme à son environnement, LCB a également prévu des toitures végétalisées afin de permettre une infiltration sans rejets dans le réseau public. Souhaitant offrir à ses habitants un cadre paisible, sans nuisance sonore, le cœur du quartier est totalement fermé aux voitures qui stationneront dans des parkings extérieurs. Sont ainsi privilégiés à l'intérieur de l'écoquartier, des déplacements doux, à pied ou à vélo.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2022 : mercredi 1er février 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE

Fondateur-PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 17 28 32 85

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37