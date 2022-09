29/09/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 29 septembre 2022

Nouvel engagement de Les Constructeurs du Bois (LCB) dans la filière bois : adhésion au label BOIS DE FRANCE

Dans le cadre de sa démarche de valorisation du bois et de sa filière dans ses programmes immobiliers, LCB est heureux d'annoncer son adhésion au label BOIS DE FRANCE. Ce nouvel engagement, qui intervient quelques mois après la signature du pacte Bois + Biosourcés Grand-Est, renforce le positionnement de l'écopromoteur immobilier au sein de la filière bois.

S'adressant à tous les acteurs de la filière bois, le label BOIS DE FRANCE garantit l'origine et le lieu de transformation, d'assemblage et d'emballage du bois. Cet engagement certifie notamment un approvisionnement des adhérents à plus de 80% de bois issus des forêts françaises.

Au travers d'un audit, l'association BOIS DE FRANCE valide chaque année les engagements pris par les entreprises signataires.

Dans le cadre de sa stratégie de développement bas-carbone caractérisée par un recours systématique aux circuits courts, LCB utilise pour l'ensemble de ces constructions un bois d'ossature provenant exclusivement du massif vosgien.

En adhérant au réseau BOIS DE FRANCE, qui totalise aujourd'hui près de 140 acteurs de la 1ère et 2ème transformation sur le territoire national , LCB rejoint un réseau de professionnels convaincus que la transformation du bois des forêts françaises doit alimenter durablement les chantiers en France.

Tous les nouveaux programmes de LCB bénéficieront dorénavant, de ce label.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2022 : mercredi 1er février 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

