Communiqué de presse - Epinal, le 13 septembre 2022

Résultats semestriels

LCB poursuit son expansion

Chiffre d'affaires : +57,1%

Marge brute de production : +35,0%

Hausse soutenue des investissements pour accompagner les développements futurs

Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois présente ses résultats semestriels 2022.

En M€

Données auditées S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 4,41* 2,81 +57,1% Production de l'exercice 4,94 3,49 +41,4% Marge brute de production 0,73 0,54 +35,0% EBITDA 0,28 0,33 -15,9% Résultat d'exploitation 0,28 0,38 -25,3% Résultat net 0,18 0,29 -38,7%

*incluant LCB technique créée le 02/2022

Forte progression de l'activité

Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de LCB ressort à 4,41 M€ en hausse de 57,1% par rapport au 1er semestre 2021. L'écart de 0,53 M€ constaté par rapport au chiffre d'affaires semestriel 2022 publié précédemment est directement lié à un décalage de facturation d'un chantier qui se rattrapera dès le second semestre de l'exercice.

La dynamique de l'activité est toujours portée par le positionnement stratégiquement porteur du développement d'écoquartiers alliant construction bas carbone, valorisation de la filière bois et solutions écoresponsables innovantes.

Maîtrise de la marge de production dans un environnement inflationniste

Fort d'un modèle économique caractérisé par un recours aux circuits courts, LCB a réussi à maîtriser sa marge de production dans un contexte inflationniste fort sur le prix des matières premières et le renchérissement des coûts de transport. La marge de production baisse de près de 2,7% (16,2%) et s'établit ainsi à 0,73 M€ soit une croissance de 35,0% par rapport au semestre de l'exercice précédent.

Une dynamique d'activité qui s'accompagne d'une hausse des charges de structure

Les nouveaux chantiers d'envergure remportés au cours du 1er semestre 2022 ont conduit LCB à accélérer ses investissements et ses recrutements afin de renforcer ses fonctions supports. En conséquence, l'EBITDA qui tient compte d'un alourdissement des charges de personnel, de l'accroissement des surfaces de bureau et de la hausse des dépenses informatiques ressort en légère baisse de 0,05 M€ à 0,28 M€, contre 0,33 M€ au S1 2021. Le résultat net atteint 0,18 M€, contre 0,29 M€ au S1 2021.

Structure financière

Au 30 juin 2022, les fonds propres de LCB affichent 2,15 M€, en augmentation de 9,3% par rapport au S1 2021. La variation des capitaux propres provient de la contribution du résultat net du semestre.

Compte tenu des tensions sur le marché des matières premières, LCB a constitué des stocks de précaution afin d'accompagner sa croissance future. En conséquence, le poste stock et en-cours affiche 4,93 M€ en hausse de 62% contre 3,03 M€ au S1 2021. Enfin, la dette nette ressort à 2,69 M€ au 30 juin 2022 contre 0,81 M€ au 1er semestre 2021, soit un niveau de levier financier largement acceptable pour un promoteur immobilier.

Poursuite de la dynamique au S2 2022 / Confirmation de l'objectif de croissance

Le second semestre 2022 s'annonce riche pour LCB : la fin d'exercice sera principalement marquée par la livraison de la première tranche de l'Eco'city d'Epinal et la mise en chantier de la première tranche de l'Eco'city de Bouxières-aux-Dames (54), comprenant 35 lots et du chantier d'envergure de Cantebonne-Villerupt (54) dont la première tranche de 27 lots sera livrée dès la fin de l'année 2023 et dont les ventes en bloc représentent 60 % des lots.

La bonne orientation des commandes conjuguée à la bonne visibilité de l'activité pour les mois à venir conduisent LCB à réitérer sa pleine confiance pour atteindre un chiffre d'affaires annuel 2022 supérieur à 10 M€.

Enfin, LCB entend très prochainement demander le transfert de ses titres sur Euronext Growth afin d'accompagner sa croissance et d'accroître la l'attrait et la liquidité du titre.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2022 : mercredi 1er février 2023 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

