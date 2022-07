18/07/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 18 juillet 2022

Forte progression du chiffre d'affaires au S1 2022

Un carnet de commandes en progression constante

En M€

Données non auditées S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé* 4,95 2,85 +73,7%

*incluant l'entité LCB Technique créée le 02/2022

Au 1er semestre 2022, Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9- MLLCB), éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, ont réalisé un chiffre d'affaires de 4,95 M€, en hausse de 73,7% par rapport à 2021.

Un 1er semestre riche en développements

Tout au long du premier semestre 2022, LCB a poursuivi la réalisation des 6 Eco 'City qui lui ont été confiés, représentant plus de 250 lots et 21 110 m2 de surface habitable. Vitrines des offres développées par l'éco-promoteur immobilier, ces projets, situés à Epinal (88), Cantebonne-Villerupt (54), Faulx (54), Les Forges (88), Bouxières-aux-Dames (54) et Chantraine (88), bénéficient de logements, de médi'centre, de résidences services Pays'ages et d'espaces végétalisés et partagés dans une réflexion globale de réhabilitation des villes au service du vivre ensemble.

En parallèle, LCB a étendu son activité au secteur tertiaire avec le lancement en mars 2022, de la construction d'un bâtiment universitaire bas carbone de 1600 m2 à Thionville incluant un bâtiment en structure bois, des panneaux photovoltaïques et un système de chauffage et de renouvellement de l'air pour un environnement plus sain et une réduction de la consommation énergétique. Fort d'un modèle économique reposant sur une offre globale de construction tout bois et d'un recours systématique aux circuits courts, LCB sera en mesure de livrer le chantier dès septembre 2023.

Au 1er semestre 2022, LCB est également entré dans une nouvelle dynamique d'innovation avec le démarrage d'un programme de R&D visant à développer un système de production de chaleur issu de la terre. Bénéficiant de l'accompagnement de Bpifrance, LCB sera en mesure de présenter le premier prototype de ce projet innovant d'efficacité énergétique dès 2023. Cette solution, qui doit permettre de diviser par deux la consommation énergétique des bâtiments, pourrait générer un chiffre d'affaires de plus de 5 M€ de CA d'ici 3 ans.

Perspectives

Le second semestre 2022 sera marqué d'une part par la poursuite des chantiers en cours et du programme innovant de R&D en matière d'économie d'énergie, et d'autre part, par le démarrage de la conception des 115 nouveaux lots portant sur la seconde phase du programme de l'écoquartier de Cantebonne, situé à la frontière du Luxembourg.

Disposant de plus de 41 000 m2 de projets en cours et à venir, totalisant un volume d'activités de 130 M€ d'ici 2025, LCB, signataire du PACTE Bois + Biosourcés Grand-Est, et, acteur désormais largement identifié pour sa valorisation systématique du bois, entend poursuivre sa croissance en 2022 et vise un CA annuel de plus de 10 M€.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : mardi 13 septembre 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

