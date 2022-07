06/07/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 6 juillet 2022

LCB gagne un nouveau projet de près de 28 M€ pour l'écoquartier de Cantebonne à la frontière du Luxembourg

A peine un an après avoir été lauréat de la première phase de l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt, Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) sont heureux d'annoncer leur nomination au nouveau concours lancé par l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) d'Alzette-Belval portant sur la seconde phase du programme. L'éco- promoteur immobilier s'est ainsi vu confier la réalisation de 115 logements supplémentaires représentant un volume de vente proche de 28 M€.

L'écoquartier de Cantebonne, un programme exemplaire en matière de développement durable

Situé sur les hauteurs de Villerupt (54), ville frontalière en pleine mutation et frontalière avec le Luxembourg, l'écoquartier de Cantebonne réunit des projets de très hautes performances environnementales et thermiques. Afin d'atteindre l'excellence résidentielle, le programme privilégie l'usage de matériaux biosourcés et de modes de construction innovants. A terme, le projet doit réunir

670 logements constitué de maisons individuelles, maisons en bande, logements collectifs et intermédiaires. Le projet sera certifié NF Habitat HQE© et obtiendra les labels : Biosourcé

niveau 3, E+C- et Biodiversity.

Dans le cadre de sa nomination à ce second concours, LCB réalisera 75 logements intermédiaires et 40 maisons groupées et individuelles développant près de 9 000m² de plancher livrables entre le dernier trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025.

Une nouvelle illustration de l'attrait pour les Eco'City by LCB aux frontières du Luxembourg

Depuis leur lancement en 2021, les Eco'City by LCB ont d'ores et déjà séduit un grand nombre de villes de la région Grand Est. Figurant parmi ses projets phares, l'écoquartier intergénérationnel de Cantebonne est un condensé du savoir-faire et des réflexions menées par l'éco-promoteur immobilier pour allier développement durable et le mieux-vivre ensemble.

La valorisation du bois et du biosourcé, l'accès systématique des logements à la nature, aux terrasses, aux balcons et aux jardins, la création de logements agiles et l'intégration de solutions éco-responsables sont autant de lignes directrices qui guideront les nouvelles réalisations de LCB pour la seconde phase de cette écoquartier de Cantebonne.

Fort de ces nouvelles réalisations, vitrine de son savoir-faire, LCB entend renforcer son empreinte sur le territoire transfrontalier et affirme son ambition de développer son offre d'Eco'city également au Luxembourg.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 1er semestre 2022 : lundi 18 juillet 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

