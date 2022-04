12/04/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 12 Avril 2022

LCB signataire du PACTE Bois + Biosourcés Grand-Est

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) ont signé le Pacte Bois + Biosourcés Grand-Est lors du Forum International Bois Construction qui s'est tenu le 7 et 8 avril dernier à Nancy en présence de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est. Par cette adhésion, LCB poursuit sa démarche de valorisation systématique du bois et de sa filière dans ses programmes immobiliers.

Le PACTE Bois + Biosourcés, un acte fondateur pour la réduction de l'empreinte carbone

Dans le cadre de la décarbonation, la Stratégie Nationale Bas Carbone planifie une série d'objectifs pour la réduction de l'empreinte carbone dans tous les secteurs d'activité. Elle prévoit notamment la division par deux des émissions du bâtiment d'ici 2030 par rapport à celles de 2015, soit une diminution de 49 %. Lancé en 2019 en Ile-de-France, le PACTE Bois + Biosourcés répond à cette feuille de route en proposant d'accompagner cette nécessaire transition vers le bas carbone par l'intégration massive de bois et de biosourcés dans la construction et la rénovation. Cet acte met en exergue les atouts de la filière forêt bois et biosourcés qui apporte une solution efficace aux défis environnementaux, économiques et sociaux du territoire francilien notamment pour maîtriser et séquestrer le carbone.

Lancement du PACTE Bois + Biosourcés Grand-Est

Le lancement du PACTE Bois et Biosourcés du Grand Est s'inscrit dans le prolongement de la démarche initiée en Ile-de-France en 2019 et répond à la volonté de la Région Grand Est d'accélérer la transition bas carbone avec les matériaux biosourcés.

Visant à la fois la construction neuve et la rénovation, cette initiative va fédérer et former les collectivités, les aménageurs, les bailleurs et les promoteurs à l'usage de produits bois et biosourcés. Encadré par l'interprofession FIBOIS Grand Est et l'ensemble de ses partenaires, elle offre un cadre d'accompagnement et des solutions opérationnelles pour contribuer à un changement systémique dans le secteur de la construction.

A l'occasion du 11eme Forum International Bois Construction qui s'est tenu à Nancy le 7 et 8 avril dernier, 11 signataires se sont engagés dans le PACTE Bois + Biosourcés Grand-Est dont principalement des acteurs de la maitrise d'ouvrage publique (Eurométropole de Strasbourg, Métropole du Grand Nancy, Communauté d'Agglomération d'Epinal, EPA d'Esches Belval, etc.) .

LCB : un engagement supérieur au cadre fixé par le PACTE Bois + Biosourcés

Les efforts menés par LCB depuis de nombreuses années afin de promouvoir la filière bois vosgienne et l'utilisation du bois et du biosourcés dans ces programmes sont en parfaite adéquation avec les objectifs visés par le PACTE.

L'un des points phares du PACTE réside dans l'engagement des signataires à atteindre d'ici 2025 un pourcentage de surface de plancher moyenne en bois et biosourcés pour les projets en construction neuve et aussi en réhabilitation. Il prévoit différents échelons :

Niveau Bronze : 10% de Surface de Plancher

Niveau Argent : 20% de Surface de Plancher

Niveau Or : 40% de Surface de Plancher

En avoisinant les 150 kg /m², LCB dépasse largement les objectifs fixés par le PACTE quadruplant presque les pourcentages du niveau Or.

Les signataires s'engagent, par ailleurs, à tout mettre en œuvre pour atteindre un objectif de 50% de bois et matériaux biosourcés français ou frontaliers avec un rayon d'approvisionnement inférieur à 150 km. Fort de son modèle économique reposant sur une politique d'approvisionnement systématique en circuits courts, l'éco-promoteur répond également à cet aspect du PACTE. LCB s'est notamment entourée de deux sociétés vosgiennes spécialisées dans les structures en bois et qui s'approvisionnent exclusivement dans les forêts du massif vosgien.

« L'adhésion au PACTE Bois + Biosourcés est une évidence pour LCB qui prône depuis sa création la valorisation de la filière bois. Les solutions bois et biosourcés représentent jusqu'à 60 % d'émissions de gaz à effet de serre en moins, par rapport à des solutions traditionnelles, tout en stockant du carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. À ce titre, elles proposent une réponse efficace dont il faut s'emparer, tant pour la construction neuve que pour la rénovation. Rénover le patrimoine bâti et limiter les déperditions énergétiques s'imposent comme un enjeu prioritaire sur le territoire. Nous sommes convaincus que les solutions bois et biosourcées sont en capacité d'accompagner le défi à relever par le secteur du bâtiment » déclare François Duchaîne, PDG de LCB

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 1er semestre 2022 : lundi 18 juillet 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

