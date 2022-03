16/03/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 16 mars 2022

LCB étend son activité au secteur tertiaire

Signature d'un bâtiment universitaire à Thionville-Yutz

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) viennent de remporter un contrat pour la réalisation d'un bâtiment universitaire de 1600 m2, représentant un chiffre d'affaires de 3,25 M€. A l'instar des engagements développés pour les Eco'City, ce chantier situé à Thionville-Yutz en Moselle sera conçu en circuit court en incluant notamment un recours exclusif au bois vosgien.

Un projet d'envergure participant à la ville durable

Ce projet est une nouvelle illustration de la démarche écologique et sociétale de la construction by LCB. Conformément à sa politique environnementale bas carbone, l'éco-promoteur immobilier réalisera le bâtiment structure bois en R+1 et recouvrira le préau de 350 m² de panneaux photovoltaïques en autoconsommation pour le lycée. Le bâtiment sera en outre raccordé au réseau de chaleur urbain issu d'une chaufferie biomasse et disposera d'une centrale de traitement d'air de type double flux avec récupération d'énergie sur l'air extrait.

Une réponse économiquement pérenne aux porteurs de projets

Fort d'un modèle économique reposant sur une offre globale de construction tout bois et d'un recours systématique aux circuits courts, LCB est en capacité d'assurer des délais de construction optimisés et des budgets maîtrisés. C'est dans ce contexte qu'elle a pu répondre en un temps record à la demande qui lui a été adressée début mars : le chantier qui a d'ores et déjà débuté par le VRD (hors lot), sera intégralement livré pour la rentrée de septembre 2023.

Un cadre privilégié

Situé sur la zone Cormontaigne, ce nouvel espace bénéficie d'une localisation géographique optimale sur l'échangeur autoroutier A31-E25 Luxembourg / Thionville / Metz. Directement connectée à la Gare SNCF TGV de Thionville, cette zone est accessible par tous moyens en quelques minutes seulement depuis le cœur de la ville.

Portée par l'Association Saint Vincent de Paul de Algrange (57), cette antenne du Lycée technique qui accueillera une vingtaine de salles, abritera les formations BTS et post Bac du lycée dans les spécialités de l'Art Numérique et aussi de la Biologie Médicale.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME.

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ en hausse de 58,3% par rapport à 2020.

