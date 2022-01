10/01/2022 - 18:00

Communiqué de presse - Epinal, le 10 janvier 2022

Un carnet de commandes record pour démarrer 2022

Pertinence du modèle privilégiant les circuits courts

L'année 2021 a été marquée par de nombreux succès commerciaux pour Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) qui dispose d'une excellente visibilité pour démarrer ce nouvel exercice. Dans un contexte de pénurie et d'augmentation du prix des matières premières, l'éco-promoteur immobilier a validé la pertinence de sa stratégie de développement basée entre autres sur l'approvisionnement via les circuits courts.

Confirmation de la robustesse de son modèle de croissance

En 2021, LCB a vu son carnet de commandes augmenter de manière exponentielle : l'éco-promoteur immobilier s'est vu confier la réalisation de nouvelles maisons médicales, et d'ecoquartiers. Ces succès, qui lui permettent de disposer d'un volume d'activité de plus de

130 M€ d'ici 2025, reposent notamment sur une politique d'approvisionnement systématique aux circuits courts.

Dans le cadre de sa politique environnementale bas carbone, LCB a pris le parti de contrôler la provenance de son bois en privilégiant l'approvisionnement de matériaux auprès de distributeurs locaux. Les relations de proximité nouées avec des partenaires régionaux en bois et en menuiserie ont constitué un atout de taille pour ne pas subir l'augmentation du prix des matières premières, réduire les aléas logistiques et assurer le suivi et la bonne coordination des projets en cours de réalisation.

L'éco-promoteur s'est notamment entouré de deux sociétés vosgiennes spécialisées dans les structures en bois dont les matériaux proviennent exclusivement du massif vosgien. En complément, LCB a développé un écosystème permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de l'origine de ses matériaux jusqu'au réemploi des déchets issus de ses chantiers à l'instar de la matériauthèque de l'écoquartier d'Epinal.

Disposant d'un carnet de commandes en constante progression, LCB confirme ainsi ses prévisions d'un chiffre d'affaires 2021 en hausse de l'ordre de 50% et affiche toute sa confiance pour l'exercice 2022.

Projet de transfert sur Euronext GROWTH TM à Paris

Suite au succès de son admission sur le marché Euronext AccessTM de Paris en octobre 2020 qui a contribué au renforcement de sa notoriété et à l'accélération de sa croissance, la société envisage prochainement un transfert de ses titres sur le compartiment Euronext GrowthTM[1] à Paris, afin d'accroître son attractivité et la liquidité du titre.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : mardi 1er février 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 30 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

[email protected]

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86 06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

[email protected]

06 17 28 32 85

[1] Sous réserve de l'accord des autorités compétentes