16/12/2021 - 18:00

LCB lauréate de l'appel à projets de CeremaLab "Bâtiments résilients et Mobilités du futur en Grand Est"

La R&D, un axe structurant la politique environnementale de l'éco-promoteur immobilier

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) est heureuse d'annoncer qu'elle est lauréate du second appel à projets de CeremaLab "Bâtiments résilients et Mobilités du futur en Grand Est" visant à détecter et nouer des collaborations avec des entreprises régionales porteuses de solutions innovantes dans les domaines de la résilience des bâtiments et des mobilités du futur. Récompensée pour son projet innovant Landair am, solution d'énergie décarbonée alliant la géothermie à l'économie circulaire , LCB réaffirme son engagement à limiter son impact environnemental en poursuivant notamment ses investissements en R&D.

Un appel à projet récompensant les solutions innovantes pour la résilience des bâtiments et les mobilités du futur du Grand Est

Appartenant au réseau d'incubateurs GreenTech du Ministère de la Transition Ecologique, CeremaLab s'adresse aux PME et aux startups innovantes développant des produits et services en matière d'aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Pour ce second appel à projets, le CeremaLab s'est associé à la Région Grand Est et l'agence régionale d'innovation et de prospection internationale Grand E-Nov+, en partenariat avec les pôles de compétitivité Pôle Véhicule du Futur et Fibres-Energivie.

Parmi les 28 candidatures de startups et PME recueillies, LCB fait partie des quatre entreprises lauréates retenues pour la qualité de leur projet, leur impact sur les territoires et la valeur ajoutée d'un accompagnement par le réseau de CeremaLab.

Le 7 décembre dernier, la remise des prix a été effectuée par Pascal Berteaud, Président du Cerema, Franck Leroy, VP de la Région Grand Est et de Jérôme Betton, Directeur régional de l'ADEME à Strasbourg.

Landair Am, un projet de R&D emblématique de la politique environnementale de LCB

Dans le cadre de sa politique environnementale, LCB s'est fixée comme objectif de limiter son impact environnemental par l'amélioration des performances énergétiques.

Développé par Eric Morin, Architecte et LCB, Landair Am est un programme innovant de Recherche et Développement répondant aux enjeux d'énergie décarbonée. Ce projet tend à produire de l'énergie décarbonée par le biais de l'économie circulaire en puisant l'énergie gratuite et pérenne située dans les couches superficielles du sol et en réemployant des gravats, in situ, de déconstruction. En captant les calories du sol via des matériaux sains issus de déconstruction, cette solution permet de chauffer et de rafraichir des logements au sein d'une unité architecturale.

Cette solution s'adresse aux acteurs de la construction en site urbain dense, aux bailleurs sociaux et aux promoteurs privés.

Au cours des 18 prochains mois, les équipes techniques du Cerema et du pôle Fibres Energivie se mobiliseront autour de LCB afin d'étudier de manière plus approfondie les perspectives de ses futurs bâtiments et logements résilients. Dans un premier temps, l'objectif est de valider les calculs et la pertinence de la solution proposée en collaboration avec les Bureaux d'Etudes et les laboratoires de recherches. La seconde phase sera marquée par le lancement d'un démonstrateur où la Région Grand Est jouera pleinement son rôle de territoire d'expérimentation.

Par cette nouvelle initiative, LCB illustre son exemplarité auprès de ses clients et des usagers de ses logements.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : mardi 1er février 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

[email protected]

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

[email protected]

06 17 28 32 85