06/12/2021 - 18:00

LCB poursuit son déploiement dans le Grand Est

Signature d'un 5èmeEco'City à Bouxières-aux-Dames



Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) renforce son maillage dans le Grand Est avec la signature d'un nouvel Eco'City dans la ville de Bouxières-aux-Dames, située à 7 km de Nancy. Sur un terrain de plus de 17 000 m², ce programme ambitieux comprendra notamment 50 logements, une maison médicale et une micro-crèche. Constitué de plus de 4 750 m² habitables, ce projet immobilier dont les travaux viennent de débuter, représente un chiffre d'affaires de 12,9 M€.

Un projet participant à la ville de demain

Dans le prolongement des anciennes réalisations de LCB, ce nouvel Eco'City favorise le dynamisme de la commune et améliore le cadre de vie et le bien vivre ensemble des habitants. Le projet prévoit ainsi des logements sociaux, des habitats séniors, une micro-crèche et de l'habitat classique (du T2 au T5) dont les 1eres livraisons interviendront dès le mois de septembre 2022. En complément, une maison médicale de 600 m² accueillera une dizaine de professionnels de santé. L'ensemble des constructions sera doté de terrasses, de balcons et de jardins afin d'introduire la biodiversité en milieu urbain, composante essentielle de la ville de demain.

Un Eco'City pleinement intégré dans son environnement, une priorité de LCB

Sur ce site où l'on extrayait jadis la minette, le minerai du fer lorrain, LCB a conçu un Eco'City faisant la part belle à l'écologie et aux normes environnementales du dispositif RE 2020. Outre l'utilisation du bois vosgien pour les constructions, l'Eco'City prévoit :

la conservation des plantations déjà en place et la replantation d'arbres fruitiers et des toitures terrasses végétalisées

une mobilité douce avec des voies piétonnes

une coulée verte traversant de part en part le site

des bornes de recharge pour VAE (Vélo à Assistance Electrique).

Ce programme, certifié NF Habitat HQE®, gage de qualité environnementale et de bien vivre, condense tout le savoir-faire de l'éco-promoteur vosgien, qui place le développement durable et la mixité intergénérationnelle au cœur de son ADN.

« Nous remercions les élus et les habitants de Bouxières-aux-Dames de leur confiance et de leur enthousiasme lors de la présentation du projet. Une remarque de M. Denis Machado, Maire de Bouxières-aux-Dames nous a particulièrement touché : « Dans cet Eco'City, tout le monde aimerait y habiter ». Le fait d'avoir d'ores et déjà vendu 31 logements et rempli à 80% la maison médicale, démontre la pertinence de notre offre notamment dans les villes à faible densité. Ces premiers retours positifs sont très encourageants et nous amènent à réitérer notre ambition de devenir, à terme, un acteur référent du Grand Est de la construction écologique en bois. » déclare François DUCHAINE, PDG de LCB.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : mardi 1er février 2022 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand-Est de la France. Dès 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB innove sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

[email protected]

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86

06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

[email protected]

06 17 28 32 85