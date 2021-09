29/09/2021 - 18:25

Communiqué de presse - Epinal, le 29 septembre 2021

LCB entreprend la certification NF HABITAT HQE© Haute Qualité Environnementale pour ses futurs programmes immobiliers

Les Constructeurs du Bois ( Euronext ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) est heureux d'annoncer sa démarche pour la certification NF HABITAT HQE© pour ses futurs projets immobiliers. Par cette démarche qui s'inscrit pleinement dans la structuration globale de l'entreprise, la société s'engage à livrer des constructions et des bâtiments de qualité supérieure et contrôlée.

Une certification valorisant les performances environnementales des bâtiments

La certification NF HABITAT HQE© vise à améliorer la Qualité Environnementale des Bâtiments, tant dans le public que dans le privé. Cette initiative concerne les phases de programmation, de conception et de réalisation des bâtiments neufs et en rénovation, elle distingue des bâtiments dont les performances environnementales et énergétiques correspondent aux meilleures pratiques actuelles.

Attestant des qualités essentielles des logements et des parties communes des immeubles, NF habitat prend en compte la qualité de vie, le respect de l'environnement et la performance économique. Dans son prolongement, NF Habitat HQE© est un gage de qualité et de performance supérieure.

Une démarche structurant l'offre et le management responsable de LCB

A travers des ateliers et des échanges inter services, les équipes de LCB ont mis au point une méthodologie de travail en interne répondant aux exigences environnementales de la certification NF HQE. Cette volonté d'amélioration continue intervient dans le cadre du renforcement des équipes pour accompagner la croissance de la société. LCB a fait appel au bureau d'études Ajir Environnement pour l'accompagner dans cette initiative privée.

Depuis le mois de septembre 2021, l'Eco'City d'Epinal, premier écoquartier de LCB, situé sur une ancienne friche industrielle sur les bords de la Moselle, bénéficie de cette nouvelle certification : les deux premiers bâtiments ont obtenu la certification NF Habitat et les deux derniers sont labélisés NF HQE©.

« En tant qu'éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, il nous semblait indispensable d'obtenir cette certification qui témoigne de la structuration de notre offre et de notre volonté d'offrir des habitats à la qualité optimale prenant en compte le confort des utilisateurs . » déclare François Duchaine, PDG de LCB.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 30 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

