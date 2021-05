25/05/2021 - 18:00

La première matériauthèque éphémère des Vosges : une initiative portée par LCB

Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9- MLLCB) est heureux d'annoncer la concrétisation de son projet expérimental de déconstruction et de réemploi des matériaux sains présents sur l'ancien site des usines textiles Bragard à Epinal. Cette initiative, soutenue par la Communauté d'Agglomération d'Epinal et l'ADEME, a donné lieu à l'ouverture de la première matériauthèque éphémère des Vosges, espace dédié à la vente des matériaux afin de leur donner une seconde vie.

Un projet d'économie circulaire, sociale et solidaire inédit dans les Vosges

Le premier écoquartier de LCB à Epinal s'est démarqué par son empreinte écologique forte. En phase avec la nouvelle réglementation RE 2020, ce projet d'envergure prévoit notamment la déconstruction, le tri, le réemploi et la valorisation des matières des anciens matériaux sains du batîment industriel.

Afin d'assurer le réemploi à 100% des matériaux de déconstruction, LCB s'est entouré d'un reseau de partenaires en économie circulaire. Avec ce projet, LCB contribue ainsi à limiter l'utilisation de nouvelles ressources locales dans un chantier de construction et évite la création de déchets en revalorisant des matériaux issus d'une déconstruction. L'éco-promoteur a confié la déconstruction, le tri et la mise à niveau des matériaux à l'entreprise d'insertion Reval'Prest, qui favorise l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

Les matériaux recueillis auront plusieurs destinations : une partie sera réemployée pour les aménagements du futur écoquartier d'Epinal et des bâtiments présents sur le site de Bragard, les matériaux restants seront quant à eux vendus au sein de la médiathèque éphémère.

Destinée aux particuliers et professionnels soucieux de valoriser les anciens matériaux, la matériauthèque a rencontré un franc succès lors de sa première journée d'ouverture le 8 mai dernier. Cet espace éphémère rouvrira ses portes le 19 juin prochain de 9h à 14h.

Les bénéfices de cette opération seront reversés à l'association AMI, qui œuvre à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi.

A travers cette démarche innovante en matière de déconstruction, LCB souhaite modéliser cette expérimentation pour la reproduire sur d'autres chantiers du BTP.

« Nous sommes ravis du bon accueil de cette première matériauthèque qui s'inscrit pleinement dans la démarche environnementale de LCB. Chaque année, 475 millle tonnes de déchets issus du BTP sont produits dans le département des Vosges. Par cette démarche, LCB contribue à réduire l'empreinte carbone du secteur du batîment. Nous espérons que cette initiative encouragera d'autres entreprises à œuvrer dans ce sens » déclare François Duchaine, PDG de LCB.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts:

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE, Fondateur-PDG

[email protected]

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86 06 03 40 58 37

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

[email protected]

06 16 93 54 86