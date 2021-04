20/04/2021 - 17:45

Les Constructeurs du Bois renforce son équipe

Pour accompagner son expansion, LCB renforce sa direction opérationnelle avec les nominations de deux nouveaux collaborateurs, Alexis Vacant et Jean-Alexandre Vignon.

Alexis Vacant est vosgien d'adoption et aussi vosgien « de formation » puisqu'il a réalisé tout son cursus dans le Département. Depuis le début de sa carrière, il n'a eu de cesse de se perfectionner dans ses domaines de prédilection que sont le bois et la construction. Suite à son BTS Système Constructif Bois et Habitat, il poursuit sa formation par une licence Pro Construction Bois à l'ENSTIB - Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois. Après une expérience de deux ans de chargé d'affaires et responsable de production dans une société de Construction Ossature Bois à Dijon, Alexis Vacant intègre en 2021, Les Constructeurs du Bois en tant que Conducteur de Travaux avec en ligne de mire la gestion de la Maîtrise d'Œuvre des programmes et la Qualité des ouvrages.

Jacques-Alexandre Vignon est vosgien d'origine. Sensible au territoire, il a travaillé de nombreuses années pour le compte de différentes collectivités territoriales en Région Grand Est et en Île-de-France, dans le domaine du Développement Economique. Il a dirigé également une Société d'Economie Mixte de développement principalement dans le domaine du bois et de l'Ecoconstruction, et a copiloté, avec un industriel papetier, une démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale : « La Green Valley ». Jacques-Alexandre Vignon rejoint Les Constructeurs du Bois en tant que Directeur du Développement en charge des aspects marketing et commerciaux et participera de manière globale à la dynamique de l'entreprise.

« LCB s'est fixé des objectifs ambitieux : devenir un acteur incontournable de la Promotion Immobilière à Ossature Bois pour des programmes spécifiques dans le Grand Est tout en étant l'acteur référent de la région en termes de création d'écoquartiers intergénérationnels. Le dynamisme de notre activité et la notoriété croissante de la société nous permettent aujourd'hui d'agrandir notre équipe en accueillant de nouveaux talents. Nous sommes très heureux de l'arrivée d'Alexis Vacant et de Jean-Alexandre Vignon, qui par leurs expertises respectives vont permettre à LCB de franchir une nouvelle étape de son histoire. » déclare François Duchaine, PDG de LCB

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : mardi 6 juillet 2021 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

