12/04/2021 - 18:00

Un 3eme écoquartier confié à LCB : l'écoquartier de Cantebonne en Lorraine à la frontière du Luxembourg

Démarrage de la phase de co-conception

Les Constructeurs du Bois (Euronext ACCESSTM : FR00140007I9- MLLCB) est heureux d'annoncer qu'il est lauréat de l'appel à projet lancé par l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) d'Alzette-Belval pour la réalisation d'un écoquartier à Cantebonne situé sur les hauteurs de Villerupt, ville transfrontalière en pleine mutation. Ce projet d'envergure de plus de 100 M€ -dans lequel la part des LCB s'élève à plus de 18 M€- contribue à développer le territoire de l'OIN1 afin de le rendre plus attractif et adapté aux opportunités frontalières.

Un écoquartier répondant à des enjeux d'aménagement majeur

Actuellement occupé par des espaces agricoles, des friches, des jardins et un stade municipal aujourd'hui désaffecté, le projet d'une superficie 16,2 hectares comprendra à terme plus de 600 logements et 2800 m2 de commerces et services. Dans le prolongement du tissu bâti de Cantebonne, l'écoquartier doit notamment favoriser le développement de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale tout en participant à la valorisation d'un continuum écologique entre le Bois de Thil et le Bois de Butte.

Démarrage de la phase de co-conception de l'écoquartier

Conçu dans une volonté de réduire l'empreinte écologique, tous les projets des promoteurs lauréats proposeront des logements aux très hautes performances environnementales et thermiques. Partenaire de la Région Grand-Est, l'association Solar Impulse apportera son concours afin d'optimiser les solutions innovantes en matière énergétique et environnementale.

Réunissant des modes constructifs variés (ossature bois, maçonnerie et mixte), les 330 logements de la première phase du programme seront constitués de maisons individuelles, de maisons en bande, de logements collectifs et intermédiaires.

Dès le mois de mai 2021, les promoteurs et bailleurs présenteront leurs premières esquisses en vue d'amener tous les projets vers l'excellence résidentielle souhaitée pour l'écoquartier. Les premiers permis de construire pourront être déposés fin 2021 pour une ouverture de chantier au 1er semestre 2022.

La construction bois au cœur de la stratégie des EPA

A l'instar de l'EpaMarne et l'EPA Bordeaux-Euratlantique, l'EPA d'Alzette-Belval mène une politique volontariste en matière de construction bois.

En phase avec la nouvelle norme environnementale RE 2020, les constructions à ossature bois de LCB ont emporté l'adhésion l'EPA de par les nombreux avantages qu'elles offrent : lutte contre le réchauffement climatique, réduction de la consommation d'énergie liée au chauffage et à la climatisation, isolant performant, optimisation du bilan carbone et raccourcissement des délais de chantiers.

A ce titre, LCB aura en charge dès la première phase du programme la réalisation de 17 maisons et de 2 immeubles comprenant 28 logements représentant un chiffre d'affaires de plus de 18 M€ sur les exercices 2022 et 2023.

« Nous sommes très fiers de participer à ce projet colossal qui s'inscrit pleinement dans les nouvelles normes de la réglementation RE. La zone frontalière du Nord de la Lorraine est la plus dynamique de la région en termes de développement immobilier notamment de par sa situation transfrontalière avec le Luxembourg. Avec la réalisation de ce troisième écoquartier, nous espérons renforcer notre notoriété et notre savoir-faire afin de devenir une société référente en Lorraine en termes de constructions écologiques par le bois. » déclare François Duchaine, PDG de LCB.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : mardi 6 juillet 2021 (après Bourse).

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Crée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. Dès 2021, la société va élargir son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. Parallèlement, LCB va innover sur le marché des Résidences Services Seniors en lançant une offre de services clé en main.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de 29,5% par rapport à 2019. LCB dispose d'un pipeline de 25 projets totalisant plus de 20 000 m2.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

1OIN : Opération d'Intérêt National Alzette-Belval (OIN) portant sur les communes de Audun-le-Tiche, Aumetz, Rédange, Russange, Boulange, Ottange-en-Moselle, Thil et Villerupt en Meurthe-et-Moselle