05/12/2024 - 17:45

LIMONEST, LE 5 DÉCEMBRE 2024 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ DE 243,7 M€

TAUX DE MARGE BRUTE DE 21,1%, CONFORME À LA FOURCHETTE NORMATIVE

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION IMPACTÉ PAR LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE

MAINTIEN D'UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE POUR BÉNÉFICIER DU PROCHAIN CYCLE DE CROISSANCE ET SURPERFORMER LE MARCHÉ



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, déclare : « Le 1er semestre 2024-2025 a été impacté par l'environnement inflationniste et le contexte politique complexe en France qui ont pesé sur la demande et incité au report des investissements, tant sur le segment du BtoB que sur celui du BtoC. Dans ce contexte, et tout en intégrant le fonds de commerce Rue Du Commerce au 2ème trimestre, le Groupe LDLC parvient néanmoins à maintenir sa marge brute dans la fourchette normative de 21% - 22%.

Confiant dans les fondamentaux de son secteur, le Groupe LDLC a poursuivi son développement sur le semestre et renforcé son positionnement BtoC avec l'acquisition de la marque Rue du Commerce, dont la forte notoriété auprès du grand public représente un atout majeur pour déployer une galerie marchande d'envergure, accélérer la croissance dans le segment du BtoC et optimiser la profitabilité du Groupe à moyen terme.

Grâce à son positionnement stratégique et sa situation financière solide, le Groupe LDLC est positionné pour bénéficier du prochain cycle de croissance. »



COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€- Chiffres audités S1 2024-2025

6 mois S1 2023-2024

6 mois Variation Chiffre d'affaires 243,7 266,9 -23,2 Marge brute 51,3 57,5 -6,1 % marge brute 21,1% 21,5% -0,4 pts Excédent brut d'exploitation1 -2,5 2,9 -5,4 Résultat d'exploitation2 -8,7 -2,3 -6,4 Résultat financier -0,4 -0,3 -0,1 Résultat exceptionnel -0,5 -1,0 +0,5 Impôt 2,3 0,4 +1,9 Résultat net des sociétés intégrées -7,2 -3,2 -4,0 Résultat net – part du Groupe -7,3 -3,6 -3,7

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions.

2 après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition de 36 K€ au S1 2024-2025 (-0,3 M€ au S1 2023-2024).

Les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2024 de GROUPE LDLC ont été arrêtés le 4 décembre 2024 par le directoire et examinés par le conseil de surveillance le 5 décembre 2024. Ils ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes.



Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024-2025 à 243,7 M€

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 243,7 M€, en recul de -8,7% par rapport au 1er semestre 2023-2024 et de -9,1% à périmètre constant (hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le 10 juillet 2024).

Les activités BtoC enregistrent un chiffre d'affaires de 167,4 M€ en retrait de -6,2% par rapport au 1er semestre 2023-2024 et de -6,9% à périmètre constant. Les revenus issus des boutiques affichent une croissance de +3,8%, illustrant la pertinence des investissements réalisés par le Groupe pour renforcer son maillage territorial et accroître la proximité clients.

La contribution de Rue du Commerce s'élève à 1,2 M€. Ce niveau d'activité, moindre que celui réalisé avant l'intégration au Groupe LDLC, résulte à la fois de la volonté du Groupe LDLC (i) de limiter l'offre directe uniquement aux produits high-tech contributifs aux marges, et (ii) de la mise en place progressive de la galerie marchande au sein du Groupe.

Le volumes d'affaires du Groupe, comptant le réseau de franchises LDLC et les places de marché LDLC et Rue du Commerce, s'élève à 255,5 M€ (dont une contribution de 3,3 M€ de Rue du Commerce) en repli de -7,9% et de

-9,1% à périmètre constant.

Les activités BtoB réalisent un chiffre d'affaires de 70,2 M€ au 1er semestre 2024-2025 contre 81,3 M€ sur la même période en 2023-2024 (-13,7%). L'activité est toujours impactée par un contexte macroéconomique difficile incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

Les autres activités sont en recul de -12,6%, à 6,1 M€ comparé à 7,0 M€ au 1er semestre 2023-2024. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, enregistre un chiffre d'affaires de 4,2 M€ comparé à 4,6 M€ au 1er semestre 2023-2024.

Taux de marge brute de 21,1% conforme au niveau normatif du Groupe

Malgré un contexte économique complexe, le Groupe LDLC maintient son taux de marge brute à 21,1%, dans la fourchette normative de 21% - 22%. La marge brute ressort ainsi à 51,3 M€, en baisse de -10,7% sous l'effet principal du repli de l'activité

Excédent brut d'exploitation de -2,5 M€

Malgré l'intégration du fonds de commerce de Rue du Commerce, le renforcement du réseau de boutiques et l'inflation qui pèse particulièrement sur les charges locatives et salariales, les dépenses opérationnelles sont en recul de -1,5% au cours du 1er semestre, sous l'effet des actions mises en œuvre par le Groupe pour maîtriser ses charges. Ces actions de contrôle des charges ont ainsi commencé à porter leurs fruits, ainsi leurs effets se poursuivront au 2nd semestre 2024-2025 et sur l'exercice 2025-2026.

Cette réduction des charges opérationnelles n'est toutefois pas suffisante pour absorber le recul de l'activité. Ainsi, l'excédent brut d'exploitation ressort à -2,5 M€ au 1er semestre 2024-2025, à comparer à 2,9 M€ au 1er semestre 2023-2024.

Le résultat d'exploitation ressort à -8,7 M€ après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et dépréciations des écarts d'acquisitions, en hausse de +20,2%, sous l'effet de la garantie 3 ans et de l'intégration de Rue du Commerce.

Le résultat financier s'établit à -0,4 M€ (-0,3 M€ un an auparavant) et le résultat exceptionnel ressort à -0,5 M€.

Le résultat net part du Groupe atteint -7,3 M€ au 1er semestre 2024-2025.

Une structure financière solide

La consommation de trésorerie au 1er semestre 2024-2025 est limitée à 7,8 M€. Elle intègre un flux de trésorerie d'exploitation positif de +4,0 M€, sous l'effet de l'optimisation des stocks, -13,1 M€ d'investissements principalement liés à l'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce pour 6 M€, et une prise de participation dans la salle LDLC Arena. Les flux de financement sont positifs à hauteur de +1,3 M€, avec notamment 6 M€ de nouveaux emprunts bancaires et 4,8 M€ de remboursements.

Au 30 septembre 2024, le Groupe LDLC dispose d'une assise financière solide avec une dette financière nette de 12,6 M€ (vs. 3,5 M€ au 31 mars 2024) pour des capitaux propres de 93,8 M€, soit un gearing net de seulement 13,4%.

Perspectives

Comme attendu, le ralentissement de l'activité engendré par la conjoncture économique et politique défavorable a pesé mécaniquement sur la profitabilité du Groupe au 1er semestre 2024-2025. L'activité, traditionnellement plus importante sur la deuxième partie de l'exercice, combinée aux actions mises en œuvre pour maîtriser les charges opérationnelles, devrait permettre une amélioration de la rentabilité au second semestre.

Grâce à son assise financière solide, le Groupe LDLC est en mesure de faire face à cette période complexe et dispose de tous les atouts nécessaires pour capter pleinement les effets du prochain cycle de croissance et renouer avec des niveaux de profitabilité plus normatifs. De plus, la stratégie du Groupe visant à positionner Rue du Commerce en tant qu'acteur généraliste en galerie marchande, en capitalisant notamment sur la notoriété de la marque, devrait contribuer à l'optimisation de la rentabilité du Groupe LDLC à moyen terme.





Prochain rendez-vous :

Le 6 décembre 2024 à 10h00 – Visioconférence de présentation des résultats semestriels 2024-2025

Prochain communiqué

Le 30 janvier 2025 après Bourse, chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024-2025





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte environ 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com