Le Groupe LDLC annonce avoir finalisé, ce jour, l'acquisition du fonds de commerce de la société Rue du Commerce, après la réalisation des opérations et des conditions suspensives (dont l'obtention de l'accord de l'autorité de la concurrence) prévues aux accords intervenus avec la société Rue du Commerce et conformément au calendrier annoncé.

Rue du Commerce est un acteur pionnier et incontournable du e-commerce français dont le fonds de commerce est spécialisé dans la vente en ligne de produits informatiques, composants et high-tech exploité sous l'enseigne, le nom commercial et la marque « Rue du Commerce » au moyen de son site internet www.rueducommerce.fr.

À fin juin 2024 (sur les 6 premiers mois de l'année), le fonds de commerce Rue du Commerce a représenté un volume d'affaires d'environ 45 M€, pour un chiffre d'affaires d'environ 30 M€. Le fonds de commerce compte une quarantaine de collaborateurs.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe LDLC de renforcement de son positionnement dans le BtoC. Elle devra permettre au Groupe d'accélérer l'élargissement de sa base clients, d'accroître sa notoriété Grand Public et également d'optimiser sa rentabilité basée sur un modèle à coûts fixes.

Le prix d'acquisition du fonds de commerce s'élève à 6 M€, et a été entièrement financé par voie d'endettement bancaire.



Prochain communiqué :

Le 24 juillet 2024 après Bourse, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024-2025





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des première entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 8 sites marchands et compte près de 1 190 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com