13/06/2024 - 17:45

LIMONEST, LE 13 JUIN 2024 À 17H45

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 571,5 M€, EN PROGRESSION DE +0,7%

TAUX DE MARGE BRUTE EN HAUSSE DE +0,7 POINT À 21,5%, CONFORME AU NIVEAU NORMATIF DU GROUPE MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

LÉGER RETRAIT DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ET DU RÉSULTAT NET

MAINTIEN D'UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE

SOLIDES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE L'ÉQUIPEMENT HIGH-TECH

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires annuel 2023-2024 de 571,5 M€, en légère progression, et une marge brute de 21,5% conforme aux taux de marge normatifs du Groupe. L'excédent brut d'exploitation ressort à 11,4 M€, en léger recul par rapport à l'exercice précédent, en raison d'un contexte économique toujours difficile.

Forts d'une assise financière solide et confiants dans la pérennité des fondamentaux de nos marchés, nous avons poursuivi, malgré cet environnement exigeant, notre stratégie de développement afin de bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance. Le Groupe a notamment concentré ses efforts et ses investissements sur la notoriété de la marque LDLC, sur la proximité clients en élargissant son réseau de boutiques physiques, et sur l'enrichissement de sa base clients en entrant en négociations exclusives avec la société Rue du Commerce, véritable tremplin pour accroître la notoriété Grand Public du Groupe.

Nous sommes pleinement confiants dans une reprise plus franche de nos marchés, qui sera portée par l'innovation et le démarrage d'une phase de renouvellement des produits high-tech. Nous allons maintenir sur l'exercice 2024-2025 une gestion vigilante de notre activité tout en poursuivant l'optimisation de nos leviers de développement afin de profiter pleinement du prochain cycle de croissance. »

COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - Chiffres audités 2023-2024 S1 2023-2024 S2 2023-2024 2022-2023 Variation 12 mois 6 mois 6 mois 12 mois Chiffre d'affaires 571,5 266,9 304,6 567,4 +4,1 Marge brute 122,8 57,5 65,3 118,2 +4,6 % marge brute 21,5% 21,5% 21,5% 20,8% +0,7 pt Excédent brut d'exploitation1 11,4 2,9 8,5 14,3 -2,8 % marge d'EBE 2,0% 1,1% 2,8% 2,5% -0,5 pt Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition2 1,4 -2,3 3,7 5,3 -4,0 Résultat financier -0,2 -0,3 0,1 -1,4 +1,2 Résultat exceptionnel -0,6 -1,0 0,4 -0,6 -0,1 Impôt -0,2 0,4 -0,6 -1,8 +1,6 Résultat net des sociétés intégrées 0,4 -3,2 3,6 1,5 -1,2 Résultat net - Part du Groupe -0,2 -3,6 3,4 1,2 -1,4

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions d'exploitation

2 Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition sont égales à -0,1 M€ en 2022-2023 et -0,4 M€ en 2023-2024.



Lors de leurs réunions du 13 juin 2024, le Directoire et le Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2024.



SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2023-2024

Chiffre d'affaires annuel de 571,5 M€

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2023-2024, s'établit à 571,5 M€, en progression de +0,7%, sous l'effet d'une légère reprise dans le BtoC alors que la demande dans le BtoB est restée très frileuse compte tenu d'un contexte économique difficile.

Le chiffre d'affaires BtoC s'élève à 392,3 M€, en hausse de +2,9% par rapport à l'exercice précédent et de +0,9% à périmètre constant. Cette évolution s'explique à la fois par la normalisation progressive des taux d'équipements à neuf en matériel high-tech et le développement du réseau de boutiques. Sur l'exercice 2023-2024, 12 boutiques high-tech ont renforcé le réseau incluant 7 ouvertures et 5 boutiques issues de l'acquisition d'ACTI M.A.C. Les revenus issus des boutiques s'élèvent à 141,4 M€, soit une hausse de +16,6%.

Le BtoB enregistre un chiffre d'affaires de 165,9 M€ en recul de -3,8%, toujours pénalisé par un contexte macroéconomique et politique incitant à la prudence et au report des investissements des entreprises.

En 2023-2024, 310 000 comptes clients (BtoC et BtoB, hors magasins) ont été ouverts contre 331 000 en 2022-2023. Le panier moyen Groupe est resté relativement stable à 486 € HT (482 € HT en 2022-2023).

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires annuel de 13,3 M€, en repli de -1,2%. L'Armoire de Bébé affiche un chiffre d'affaires de 8,9 M€, en légère baisse de -0,5% avec un réseau de 9 boutiques au 31 mars 2024, stable comparé à l'exercice précédent.

Marge brute de 122,8 M€ et taux de marge brute de 21,5%

La marge brute s'élève à 122,8 M€ sur l'exercice 2023-2024, soit un taux de marge brute de 21,5%, en hausse de +70 points de base par rapport à l'exercice précédent. Le Groupe LDLC enregistre ainsi un taux de marge brute conforme à la fourchette normative du Groupe (21% - 22%), ce qui confirme la capacité du Groupe à préserver les bases solides de son modèle économique malgré un contexte de marché complexe.

Excédent brut d'exploitation à 11,4 M€

Les charges de personnel progressent de +12,6% sous l'effet combiné de l'intégration d'A.C.T.I. MAC depuis le début de l'exercice 2023-2024, de l'inflation salariale et de la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés. Par ailleurs, le Groupe a également poursuivi ses investissements pour préparer sa croissance future avec de nouvelles campagnes TV et le développement de son réseau de boutiques, expliquant en grande partie, avec l'inflation des loyers, la hausse de +4,7% des autres achats et charges externes.

Sur l'exercice 2023-2024, sous cet effet inflationniste des charges, l'excédent brut d'exploitation ressort à 11,4 M€ comparé à 14,3 M€ sur l'exercice précédent, soit une marge d'EBE de 2,0% en baisse de 50 points de base.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et dépréciations des écarts d'acquisitions, le résultat d'exploitation ressort à 1,4 M€.

Le résultat financier s'établit à -0,2 M€ (-1,4 M€ un an auparavant) et le résultat exceptionnel reste stable, à -0,6 M€, résultant principalement de l'arrêt, à fin juillet 2023, des activités opérationnelles de LDLC Event.

Le résultat net part du Groupe atteint -0,2 M€ en 2023-2024.

Une structure financière solide

Le flux de trésorerie lié à l'exploitation s'établit à 7,6 M€ en 2023-2024 si l'on retraite l'effet ponctuel issu de l'acquisition A.C.T.I. MAC sur le BFR (16,5 M€) au titre de l'exercice 2022-2023 et à 24,1 M€ sans retraitement.

Les flux de trésorerie liés aux investissements ressortent à -22,8 M€, liés majoritairement à l'acquisition de la société A.C.T.I. MAC au 1er avril 2023.

Au cours de l'exercice, le Groupe LDLC a procédé à des remboursements d'emprunts à hauteur de 8,3 M€ sur la période, et contracté de nouveaux emprunts pour un montant de 3,3 M€. Le Groupe a versé 4,8 M€ au titre du solde du dividende relatif à l'exercice 2022-2023.

Au total, le flux net de trésorerie sur l'exercice 2023-2024 ressort à -8,6 M€ à comparer à

-0,9 M€ un an plus tôt.

La trésorerie nette s'élève à -3,6 M€ au 31 mars 2024 pour des capitaux propres de 103,3 M€.



DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2023-2024

Le Groupe LDLC proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 27 septembre 2024, un dividende de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2023-2024. Sous réserve du vote favorable de l'Assemblée Générale et de la décision du Directoire, le dividende serait détaché le 2 octobre 2024 et mis en paiement le 4 octobre 2024.



ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIÉTÉ RUE DU COMMERCE

Dans le cadre des négociations exclusives en cours, le Groupe LDLC a annoncé, le 4 avril 2024, la signature du protocole d'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce.

Sur l'année 2023, le fonds de commerce Rue du Commerce représentait un volume d'affaire d'environ 100 M€, dont un tiers réalisé par la Galerie Marchande, pour un chiffre d'affaires d'environ 70 M€ et comptait une quarantaine de collaborateurs à fin 2023.

Cette opération permettra au Groupe d'accélérer l'élargissement de sa base clients et d'accroître sa notoriété Grand Public et d'optimiser sa rentabilité basée sur un modèle à coût fixe.

En prenant en compte les différents points du dossier restant en cours à ce jour, la finalisation de l'opération est maintenant envisagée autour de mi-juillet 2024. Le marché sera informé de l'avancement du projet.



PERSPECTIVES

Le Groupe LDLC poursuit ses efforts pour renforcer son positionnement notamment dans le BtoC avec l'acquisition en cours du fonds de commerce de la société Rue du Commerce, et pour s'ouvrir de nouveaux marchés avec la mise en œuvre de différents projets autour des nouvelles technologies.

Grâce aux initiatives stratégiques entreprises par le Groupe et en se préparant à l'arrivée d'un nouveau cycle de renouvellement des produits, le Groupe LDLC est parfaitement positionné pour bénéficier pleinement du prochain cycle de croissance. Cette dynamique positive est renforcée par une assise financière solide, assurant ainsi un avenir prometteur au Groupe LDLC et le retour à des taux de profitabilité normatifs.



CALENDRIER PROVISOIRE DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Publications* Dates Réunions d'information Chiffre d'affaires T1 2024-2025 24 juillet 2024 Assemblée Générale Annuelle 27 septembre 2024 Chiffre d'affaires T2 2024-2025 31 octobre 2024 Résultats semestriels 2024-2025 5 décembre 2024 6 décembre 2024 Chiffre d'affaires T3 2024-2025 30 janvier 2025 Chiffre d'affaires T4 2024-2025 24 avril 2025 Résultats annuels 2024-2025 12 juin 2025 13 juin 2025

*Diffusion après clôture de la Bourse



Prochain rendez-vous :

Le 14 juin 2024 à 10h00 – Réunion de présentation des résultats annuels 2023-2024

Centre de conférences Edouard VII, 23 square Edouard VII, Paris 9ème

Prochain communiqué :

Le 24 juillet 2024 après Bourse, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024-2025





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 150 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS