13/05/2024 - 17:45

ÉVÉNEMENT : Tech & Entrepreneuriat pour Elles

Vendredi 24 mai 2024, de 9h30 à 13h

Un événement de L'École LDLC pour ouvrir les jeunes filles aux opportunités d'emplois dans le numérique

L'École LDLC lance l'événement Tech & Entrepreneuriat pour Elles, une matinée d'activité et d'échanges au cœur de L'École et du Groupe LDLC, pour faire découvrir la tech, l'entrepreneuriat (et l'entrepreneuriat dans la tech) aux jeunes filles qui se questionnent sur leur orientation.

Les jeunes filles ne s'orientent que très peu vers le secteur du numérique alors que de nombreuses opportunités d'emplois et de carrières existent pour elles. En cause, des stéréotypes, des biais de genre, ou encore la méconnaissance de la richesse de ces métiers… L'École LDLC souhaite agir sur ce qui ne devrait pas être un sujet de réflexion ou de débat et lance Tech & Entrepreneuriat pour Elles, un événement pour explorer le numérique, comprendre le management de projet, faire des rencontres inspirantes… et, pourquoi pas, susciter des vocations !

Des ateliers pratiques pour découvrir l'IA et la gestion de projet : 9h30 – 11h15 – L'École LDLC (au sein du siège du Groupe LDLC)

Après le temps d'accueil et d'échanges autour d'un café, les jeunes commenceront aux côtés des responsables pédagogiques de L'École LDLC par une initiation à l'intelligence artificielle ChatGPT-4 ou par Build'her, un atelier de découverte de la gestion de projet avec les fameuses petites briques de construction… En équipes, évidemment !

Une table ronde avec 5 invitées du monde de la tech et de l'entrepreneuriat : 11h30 – 13h – Amphithéâtre du Groupe LDLC

La matinée se poursuivra avec une table ronde sur le thème « Tech & Entrepreneuriat au féminin » avec :

Catherine Barba , Multi-entrepreneure et Pionnière de la tech - Co-founder & CEO d'Envi

, Multi-entrepreneure et Pionnière de la tech - Co-founder & CEO d'Envi Isabelle Lamaison Donato , France Innovation Director chez Inetum

, France Innovation Director chez Inetum Laurence Lacombe , DSI du Groupe LDLC et Présidente de l'ADIRA

, DSI du Groupe LDLC et Présidente de l'ADIRA Houleymatou Baldé , Cofondatrice de YEESO, Ingénieure Solution Tech chez NOVODEV et Conférencière Professionnelle

, Cofondatrice de YEESO, Ingénieure Solution Tech chez NOVODEV et Conférencière Professionnelle Mathilde Grandi, Entrepreneure Fondatrice de Hello Mathilde et Alumni de L'École LDLC

Les professionnelles échangeront notamment sur leur parcours dans la tech et l'entrepreneuriat, sur les différents chemins pour se lancer et sur les opportunités offertes par le numérique.

L'événement Tech & Entrepreneuriat pour Elles, en pratique :

Gratuit

2 rue des Érables, 69760 Limonest – Siège social du Groupe LDLC

Bus ligne 10 (TCL), arrêt Champivost et parking possible sur place

Inscription obligatoire aux ateliers et à la table ronde via : https://www.lecole-ldlc.com/tech-entrepreneuriat-pour-elles/

Les ateliers sont réservés en priorité aux jeunes filles en raison du nombre de places limité, mais les prescripteurs (organismes d'orientation, missions locales…), les professionnels et, bien sûr, les garçons sont les bienvenus lors de la table ronde.

Accueil de petits groupes possible : contactez-nous sur contact@lecole-ldlc.com



À PROPOS DE L'ÉCOLE LDLC

L'École LDLC est une formation créée en septembre 2015 par l'entrepreneur Laurent de la Clergerie. Ce Lyonnais de 52 ans est connu pour avoir fondé l'un des tout premiers sites de e-commerce français, LDLC.com en 1996, et fait passer en 2021 ses salariés à la semaine de 4 jours. Aujourd'hui son groupe pèse 567,4 millions d'euros pour 1 100 salariés. Avec son école, il entend rendre capables les étudiants d'inventer produits comme services ou de conduire des projets de transformation via les technologies numériques. D'une durée de 3 ans et hors Parcoursup, le cursus s'articule autour de 3 pôles : Entrepreneuriat & Gestion de l'Entreprise, Technologies Numériques & Innovation, et Humanités & Perspectives. L'École LDLC est installée à Limonest (15 min de Lyon) au cœur du siège social du Groupe LDLC.

Plus d'infos et inscription à L'École jusqu'à début juillet sur www.lecole-ldlc.com





PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com