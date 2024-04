05/04/2024 - 18:10



Dans le cadre des négociations exclusives en cours et après avis favorable de son comité social et économique, Groupe LDLC (FR0000075442 ALLDL) leader du high-tech online, et Rue du Commerce (Groupe Shopinvest) annoncent ce jour la signature du protocole d'acquisition du fonds de commerce Rue du Commerce, sous certaines conditions suspensives incluant l'autorisation de l'autorité de la concurrence.

Sur l'année civile 2023, le fonds de commerce Rue du Commerce représentait un volume d'affaire d'environ 100 millions d'euros, dont un tiers réalisé par la Galerie Marchande, pour un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros et comptait une quarantaine de collaborateurs au 31 décembre 2023.

La finalisation de cette opération reste envisagée au plus tard le 30 juin 2024. Le marché sera informé de l'avancement du projet.



Prochain communiqué :

Le 25 avril 2024 après Bourse, chiffre d'affaires annuel 2023-2024



PROFIL DU GROUPE LDLC

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



