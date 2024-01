23/01/2024 - 17:45

Les habitants de la région de Toulouse ont de quoi se réjouir en ce début d'année avec l'ouverture imminente d'une deuxième boutique LDLC proche de chez eux. Cette fois, c'est la zone commerciale Le Perget à Colomiers qui accueille le numéro 1 de l'informatique et du high-tech en France, LDLC. Ordinateurs, tablettes, smartphones, objets connectés, tous les achats réalisés ici, à l'instar de ce qui se fait sur le site LDLC, bénéficient d'une garantie prolongée gratuitement à 3 ans.

L'aventure continue pour le franchisé LDLC, Olivier Bertrand. Déjà à la tête des magasins de Pau et Bayonne, il s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire entrepreneuriale, en région toulousaine cette fois. Cette nouvelle boutique, d'une surface totale de 202 m², sera installée au cœur de la dynamique zone commerciale Le Perget à Colomiers.

Cette nouvelle enseigne est un concentré de ce qui fait la force de LDLC. Le choix est là : 800 références sont immédiatement disponibles mais les clients peuvent accéder à la totalité des 30 000 produits du site LDLC. Le conseil est la deuxième force de cette boutique. Les vendeurs sauront guider les clients en fonction de leurs besoins… Et enfin, l'atelier. Les habitants de Colomiers et de ses environs auront la possibilité de confier leur matériel informatique pour des réparations expertes réalisées sur place dans l'Atelier LDLC. Un service qui répond à la préoccupation croissante des clients de prolonger la durée de vie de leur matériel. Enfin, comme dans toutes les boutiques de la marque et sur son site internet, tous les produits sont garantis 3 ans*.

* Cette garantie est applicable depuis le 27 avril 2023, plus de détails dans nos conditions générales de vente.

Informations pratiques :

LDLC COLOMIERS

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Toulouse.Colomiers/

Instagram : https://www.instagram.com/ldlc.colomiers/

Adresse : 2/4 Avenue André-Marie Ampère – Centre Commercial Le Perget - 31770 Colomiers

Horaires d'ouverture :

Lundi : 14h-19h,

Mardi au vendredi : 10h-13h et 14h-19h

Samedi : 10h-19h

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

