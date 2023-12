12/12/2023 - 17:45

LIMONEST, LE 12 D É CEMBRE 2023 À 17H45

Ouverture d'une boutique historique pour LDLC ! Historique dans le sens premier du terme… En effet, c'est à quelques kilomètres de cette nouvelle adresse, qu'en 1996 Laurent de la Clergerie créait, dans l'appartement familial, l'un des tout premiers sites de e-commerce français, LDLC. D'historique, retenons uniquement le mot, car ici, nous pénétrons dans un véritable temple dédié au high-tech, et plus précisément à la téléphonie, bureautique, mobilité, télévision, etc. Le 8 décembre, le rideau s'est levé sur la boutique de Champagne-au-Mont-d'Or, 10ème boutique LDLC en région lyonnaise. Une boutique au modèle unique, rassemblant le meilleur des marques premium Apple et Samsung.

Concept unique qui marie le meilleur de Apple et Samsung dans 2 espaces dédiés à chaque marque, installé au cœur de Champagne-au-Mont-d'Or, en région lyonnaise, la nouvelle adresse LDLC va faire des émules et séduire les habitants des Monts d'Or. À découvrir depuis le 8 décembre, une boutique, élégante et épurée, de près de 500 m² qui propose les dernières nouveautés en matière d'informatique et de high-tech.

Les 5 vendeurs et conseillers techniques du magasin se font un plaisir d'orienter chaque client vers le meilleur produit, celui qui sera en adéquation avec leurs besoins. Côté service, la boutique propose toute ce qui fait la force de l'enseigne numéro 1 de l'informatique en France :

Tous les produits garantis 3 ans *,

*, Des références immédiatement disponibles,

Le conseil et l'expertise

À noter, cette nouvelle boutique possède son propre atelier. Les clients peuvent confier leur matériel informatique pour des réparations expertes réalisées sur place dans l'Atelier LDLC. Un service qui répond à la préoccupation croissante des clients de prolonger la durée de vie de leur matériel.

* Cette garantie est applicable depuis le 27 avril 2023, plus de détails dans nos conditions générales de vente.





Informations pratiques :

LDLC Champagne-au-Mont-d'Or

Facebook : https://www.facebook.com/ldlcapple.champagne.au.mont.dor

Adresse : 2 avenue Charles de Gaulle – 69410 Champagne-au-Mont-d'Or

Horaires d'ouverture : Lundi au samedi : 10h-19h





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS