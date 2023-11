09/11/2023 - 17:45

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir consommer responsable. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile ! Manque d'infos sur l'origine des produits, leur fabrication ou composition… C'est un casse-tête ! Conscient de cette volonté croissante, le Groupe LDLC soutient l'initiative intrapreunariale de l'une de ses salariés, et lance ainsi la première marketplace dédiée à l'achat responsable dans les domaines « mode-maison-beauté » 100% made in France et Europe.

Le nom « SLOOD » est né de la contraction de la baseline « Slow For Good », objectif de la marque.



Le Groupe LDLC, pionnier du e-commerce français, poursuit son développement avec la création de SLOOD, marketplace entièrement dédiée à l'achat responsable. Ce projet est porté par l'une des salariés du Groupe LDLC qui travaille depuis plusieurs mois en tant qu'intrapreneur. L'objectif ? Démocratiser la consommation responsable en levant tous ses freins : rendre le processus d'achat simple et transparent et y associer le plaisir d'acheter de manière éthique. La sélection des vendeurs repose sur une charte exigeante : des produits de qualité et stylés aux matériaux responsables, fabriqués en France et en Europe. Son ambition ? Devenir le leader éco-responsable de demain, LE représentant auprès du grand public d'un mode de consommation engagée… Et pour cela, son premier défi est de lever tous les freins des consommateurs : la peur de prix élevés, d'étiquettes compliquées à comprendre, du greenwashing ou encore de produits sans style…



SLOOD, pour faciliter l'achat éco-responsable

Simple : 1 seul site pour faire ses emplettes « Mode - Maison - Beauté ».

: origine, matière, composition, tout est précisé sur les fiches produits. Stylé : SLOOD fait rimer agréable avec responsable ! Fini le cliché d'une mode responsable ringarde, SLOOD ne sélectionne que des produits capables d'inspirer le coup de cœur.



SLOOD, des valeurs et des ambitions fortes

Plus qu'une boutique en ligne, SLOOD offre une expérience circulaire complète : de l'éco-conception à la réparation en passant par la seconde main, axée sur le plaisir de consommer responsable. SLOOD veut, incontestablement, devenir LE lieu de rencontre entre le grand public et les marques engagées. L'idée est d'être le représentant d'un nouveau mode de consommation et d'ancrer le mode de consommation responsable auprès des consommateurs.



Faire rimer confiance et transparence

Pour l'heure SLOOD compte plus de 50 marques partenaires et plus de 4 0000 produits dans les domaines de la mode, la maison, la beauté. Au fur et à mesure, les références vont se compléter mais en gardant toujours en tête la charte de SLOOD :

Une démarche éco responsable : les créateurs sélectionnés doivent prouver leur démarche responsable et leur impact limité sur l'environnement.

: les créateurs sélectionnés doivent prouver leur démarche responsable et leur impact limité sur l'environnement. Une communication transparente : l'origine des produits, leur consommation, leur fabrication... tout est renseigné.

: l'origine des produits, leur consommation, leur fabrication... tout est renseigné. Un style garanti : tous les créateurs de SLOOD allient style ET éco-responsabilité.

: tous les créateurs de SLOOD allient style ET éco-responsabilité. Une production équitable : tous les process de fabrication respectent les travailleurs et valorisent le savoir-faire local, avec une fabrication 100% européenne.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.slood.com



A PROPOS DE LA FONDATRICE DE SLOOD : Julie Le Hir. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le business développement et le digital, elle connait bien les rouages du modèle marketplace puisqu'elle pilote depuis 4 ans la Marketplace LDLC. Elle déploie toute son énergie pour faire bouger les lignes de la consommation responsable.

SLOOD est une marque du Groupe LDLC.



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.



Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com



