26/09/2023 - 17:50

Après s'être illustré avec un passage à la semaine de 4 jours/32h, le Groupe LDLC innove à nouveau dans sa politique de bien-être au travail, en proposant 20 semaines de congé parental post-naissance à l'attention de tous ses salariés hommes et femmes. Depuis le 1er juin, les salariés du Groupe LDLC peuvent ainsi bénéficier d'un « congé parent » rémunéré à la suite des congés légaux de maternité ou paternité.

Pour rappel, la loi accorde 10 semaines de congé post-natal aux mères et 25 jours aux pères. Concrètement cela signifie que le Groupe LDLC double le congé post-natal légal des femmes en offrant 10 semaines supplémentaires. Pour les hommes, la mesure est encore plus parlante puisque ce sont 16 semaines supplémentaires que l'entreprise offre à ses jeunes papas. Pour les mères comme pour les pères, ce congé parent LDLC est rémunéré.

« C'est évident qu'en France, les congés maternité et paternité sont trop courts. Les parents doivent confier leur enfant alors qu'il n'a que 2 mois et demi… C'est si petit ! Et c'est une vraie source d'inquiétude pour les jeunes parents. Ce congé parent LDLC va permettre à nos salariés d'aborder leur nouvelle vie et leur retour en entreprise plus sereinement, et de ne rater aucun moment des premiers mois de bébé ! » commente Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS