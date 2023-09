05/09/2023 - 17:45

UNE ÉCOLE DIFFÉRENTE POUR FORMER DES CHEFS DE PROJET EFFICACES ET OPÉRATIONNELS



À L'École LDLC, les cours se déroulent, désormais, du lundi au jeudi. Fidèles aux principes de Laurent de la Clergerie, son fondateur, L'École LDLC et ses étudiants passent à la semaine de 4 jours et sont en week-end dès le jeudi soir. Ainsi, les jeunes peuvent s'organiser plus facilement pour assurer un job, voir leurs familles, passer du temps avec leurs amis… Bref, avoir un parfait équilibre entre apprentissage et loisirs. Un choix stratégique qui leur permet, également, d'apprendre à travailler avec efficacité, dans un temps resserré. Zoom sur une rentrée « pas comme les autres », dans une école « pas comme les autres ».

Laurent de la Clergerie, Président Fondateur du Groupe LDLC, milite depuis plus de 3 ans pour la semaine de 4 jours… Comment imaginer que l'école qu'il a lancée en 2015, à Lyon, puisse passer à travers les mailles d'un filet qui prône l'équilibre vie privée / vie professionnelle ? Impossible. La rentrée 2023 est incontestablement celle du changement pour L'École LDLC. Bienvenue dans un monde où la différence est une force et l'innovation une valeur.

Efficacité et organisation en ligne de mire

Pour les étudiants de L'École LDLC, la rentrée se fait le 11 septembre. Ils sont 20 à intégrer l'école cette année. Et après une riche semaine d'intégration, place aux nouvelles habitudes et à la semaine de 4 jours de cours. Objectif : se caler sur le rythme d'une partie des entreprises françaises et leur permettre d'être en week-end dès le jeudi soir. Ce qui facilite leur capacité à avoir un job, trouver leurs stages (plus de 10 mois sur la totalité du cursus), pratiquer une activité sportive, faire des sorties culturelles, etc. Autrement, dit s'aérer le cerveau pour revenir, le lundi, encore plus actifs et motivés. Cette mise en place est également pour eux l'occasion d'apprendre à travailler avec efficacité, dans un timing serré, puisque le temps de travail quotidien reste de 7 heures 30 – soit 30 heures par semaine.

Un projet pédagogique ouvert sur les entreprises et l'innovation

L'École LDLC vise à former, post bac, des professionnels opérationnels, au service des industries et des entreprises, notamment dans les univers numériques et des nouvelles technologies. À taille humaine, elle profite de l'environnement exceptionnel du siège social du Groupe LDLC à Limonest (Rhône). Plus que tout, elle met en contact permanent étudiants et collaborateurs du Groupe. Ils mangent dans les mêmes espaces, utilisent les mêmes salles… Ce qui favorise les échanges et permet aux étudiants d'évoluer dans un milieu professionnel, réel et concret. Un gain de temps, d'expérience et de maturité évident.

3 pôles d'enseignement complémentaires

La transversalité, la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité forment un socle solide à tous les enseignements de L'École LDLC. Les cours sont répartis selon 3 pôles qui se complètent et s'enrichissent : Entrepreneuriat & Gestion de l'Entreprise, Usages des Technologies & Innovation et enfin Humanités & Perspectives. Les étudiants bénéficient également d'un accompagnement solide dans leurs recherches de stage et tout ce qui contribue à la construction de leur parcours professionnel.

Chaque année, près de 50 professionnels et professeurs viennent rejoindre l'équipe pédagogique pour participer à la formation des étudiants. Par leur diversité et leur expertise, ils assurent des enseignements nécessaires au développement des étudiants, de l'éthique au développement informatique, de la blockchain à la gestion des entreprises, de l'histoire de l'art au droit du travail…

Pour répondre aux exigences les plus actuelles de l'économie et de l'innovation, la maquette pédagogique a été revue, complétée et adaptée. Ces enseignements assurent aux étudiants les connaissances essentielles à la création et à la gestion de l'entreprise.

Une formation en 3 ans, selon un rythme soutenu

L'Année 1 est l'année des fondamentaux, un sas entre le lycée et l'enseignement supérieur : cette année permet l'acquisition du socle de connaissances nécessaires à la poursuite des études. Elle est dense et active, exigeante, comporte un stage ouvrier, un jeu d'entreprise ainsi qu'un sprint consacré à la création d'un jeu vidéo immersif.

L'Année 2 est celle des savoirs, avec l'orientation puis la concrétisation d'un projet professionnel. Elle comporte un stage de tutorat, un projet « maker » et un séminaire pour apprendre à « nudger ».

Enfin, l'Année 3 est l'année des belles histoires : elle se conclut par un stage, premier pas vers l'emploi. Elle comporte un projet fort consacré à l'entrepreneuriat, différents séminaires et un stage en entreprise ou en création d'entreprise.

Depuis sa création, L'École LDLC a délivré le diplôme de « Chef de projet » à 99 étudiants.





