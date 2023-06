15/06/2023 - 17:45

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 567,4 M€ ET TAUX DE MARGE BRUTE À 20,8%, PROCHE DU NIVEAU NORMATIF DU GROUPE

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 14,3 M€ ET RÉSULTAT NET À 1,2 M€, EN LIEN AVEC LE RECUL DE L'ACTIVITÉ

TRÉSORERIE NETTE À L'ÉQUILIBRE AU 31 MARS 2023 EN TENANT COMPTE DE L'ACQUISITION DU GROUPE A.C.T.I. MAC FINALISÉE AU 1 ER AVRIL 2023

AVRIL 2023 OBJECTIF D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE MODÉRÉE EN 2023-2024 (À PÉRIMÈTRE CONSTANT)



Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe LDLC enregistre un chiffre d'affaires annuel 2022-2023 de 567,4 M€, une marge brute à 20,8%, dont 21,4% sur le seul 2nd semestre, proche du taux normatif et un excédent brut d'exploitation de 14,3 M€. Une profitabilité en recul liée au contexte difficile de l'exercice, mais des résultats solides qui démontrent une nouvelle fois la résilience du Groupe et de son modèle économique.

Dans ce contexte, nous avons démontré notre capacité à rester agiles, flexibles et tournés vers l'avenir. Nous avons ainsi poursuivi nos investissements pour capter de nouvelles parts de marché en renforçant la notoriété de la marque LDLC, en élargissant le réseau de boutiques, et en développant l'offre BtoB et nos capacités logistiques autour de nos deux entrepôts principaux. Nous avons aussi réalisé des arbitrages stratégiques comme la fermeture de l'entrepôt de Gennevilliers et l'annonce de l'arrêt des activités opérationnelles de LDLC Event prévu d'ici fin juillet 2023.

Nous allons poursuivre la montée en puissance et l'optimisation de nos leviers de développement avec une entière confiance en notre capacité à renouer avec une légère croissance en 2023-2024 à périmètre constant et un rythme plus dynamique avec l'apport du Groupe A.C.T.I. MAC depuis le 1er avril 2023. »



COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - Chiffres audités 2022-2023 S1 2022-2023 S2 2022-2023 2021-2022 Variation 12 mois 6 mois 6 mois 12 mois en M€ Chiffre d'affaires 567,4 253,9 313,5 684,9 -117,5 Marge brute 118,2 51,0 67,2 154,3 -36,1 % marge brute 20,8% 20,1% 21,4% 22,5% -1,7 pt Excédent brut d'exploitation1 14,3 2,3 11,9 58,4 -44,1 % marge d'EBE 2,5% 0,9% 3,8% 8,5% -6,0 pts Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements

et dépréciations des écarts d'acquisition 2 5,3 -2,2 7,5 51,0 -45,7 Résultat financier -1,5 - -1,5 -0,1 -1,4 Résultat exceptionnel -0,6 -0,3 -0,2 - -0,6 Impôt -1,8 0,6 -2,4 -14,7 12,9 Résultat net des sociétés intégrées 1,5 -1,9 3,4 36,1 -34,6 Résultat net - Part du Groupe 1,2 -1,9 3,1 36,1 -34,9

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions d'exploitation

2 Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition sont égales à 0,0 en 2021-2022 et à -0,1 en 2022-2023.



Lors de leurs réunions du 15 juin 2023, le Directoire et le Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2023.



SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2022-2023

Chiffre d'affaires annuel de 567,4 M€

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2022-2023 s'établit à 567,4 M€, en repli de -17,2%. L'activité a été pénalisée par un effet de base exigeant au 1er semestre ainsi que par un taux d'équipement à neuf des ménages et des entreprises encore élevé, après les nombreux achats high-tech réalisés lors de la période Covid. Le contexte économique a également fortement pesé sur les ventes, les ménages et les professionnels préférant reporter leurs dépenses discrétionnaires et leurs investissements face aux hausses des prix, en particulier de l'énergie.

Le chiffre d'affaires BtoC s'établit à 381,4 M€ contre 477,6 M€ à fin mars 2022. L'activité des boutiques ressort en légère croissance de +0,5%, avec un chiffre d'affaires annuel de 121,2 M€. Cette dynamique positive confirme la pertinence des investissements du Groupe pour se rapprocher de ses clients en élargissant son maillage territorial. Sur l'exercice 2022-2023, le Groupe LDLC a ouvert 20 nouvelles boutiques high-tech.

Le BtoB enregistre un chiffre d'affaires de 172,5 M€ en recul de -11,4%.

En 2022-2023, le Groupe a recruté 331 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB), un rythme moins élevé que l'année précédente (+ 443 000 en 2021-2022) en raison de la conjoncture. Le panier moyen Groupe est stable à 482 € HT (483 € HT en n-1).

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires annuel de 13,4 M€ (+6,5%). L'Armoire de Bébé poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 8,9 M€ en hausse de +5,5%. L'enseigne est notamment portée par le développement de sa notoriété en ligne et de son réseau de boutiques (9 boutiques au 31 mars 2023 contre 7 au 31 mars 2022).

Marge brute de 118,2 M€ soit un taux de marge brute de 20,8%

Après avoir connu des niveaux exceptionnels sur les exercices précédents en raison de la forte activité liée à la crise sanitaire, le taux de marge brute a été impacté par le retournement conjoncturel des marchés au 1er semestre de l'exercice (20,1%). Il s'est élevé à 21,4% sur le seul 2nd semestre 2022-2023, témoignant de la solidité du modèle économique du Groupe LDLC

Sur l'ensemble de l'exercice, le taux de marge brute s'est établi à 20,8%, un niveau proche du taux normatif visé par le Groupe. Le Groupe LDLC est confiant dans sa capacité à délivrer un niveau de marge brute normatif situé entre 21% et 22% à court et moyen terme.

Excédent brut d'exploitation à 14,3 M€

Sur l'exercice 2022-2023, le Groupe LDLC a entamé un nouveau cycle de conquête clients en lançant pour la première fois une campagne TV nationale afin de renforcer sa notoriété, et en élargissant son réseau de boutiques (20 nouvelles boutiques LDLC, 2 nouvelles boutiques L'Armoire de Bébé). Ces éléments qui représentent plus de 5,5 M€ d'investissement expliquent la forte augmentation de +22,3% des achats et autres charges externes.

L'excédent brut d'exploitation ressort à 14,3 M€ (contre 58,4 M€ en 2021-2022), soit une marge d'EBE de 2,5% (dont 3,8% au 2nd semestre 2022-2023) contre 8,5% en 2021-2022).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en hausse du fait des provisions enregistrées pour la fermeture de l'entrepôt de Gennevilliers (1,8 M€), le résultat d'exploitation s'établit à 5,3 M€.

Le résultat financier recule à -1,5 M€ (-0,1 M€ un an auparavant), en raison d'une charge comptable, sans impact sur la trésorerie, liée au lancement du premier plan d'actionnariat du Groupe (1,4 M€).

La charge d'impôt s'élève à 1,8 M€. Le résultat net part du Groupe 2022-2023 reste positif et s'établit à 1,2 M€.

Une structure financière saine bien qu'impactée à court terme par la croissance externe

Le Groupe LDLC a finalisé le 1er avril 2023 l'acquisition du Groupe A.C.T.I MAC par financement bancaire. Tenant compte des emprunts contractés, avant le 31 mars 2023, à hauteur de 16,5 M€ pour cette croissance externe, la trésorerie nette de l'endettement financier ressort à l'équilibre (0,1 M€ au 31 mars 2023 contre 22,8 M€ au 31 mars 2022). Les capitaux propres s'établissent à 108,4 M€ au 31 mars 2023 (116,7 M€ au 31 mars 2022).

Le Groupe a généré sur 2022-2023, un flux net de trésorerie de -0,9 M€ traduisant notamment un moindre flux provenant de l'exploitation (+4,1 M€ en 2022-2023 contre +22,3 M€ en n-1) avec notamment une augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) à caractère exceptionnel liée à la prise en compte de l'acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC. Retraité du montant du financement de l'acquisition, le BFR s'améliore en raison des actions déployées pour réduire le niveau de stocks. En outre, le Groupe a consacré sur la période 9,6 M€ au versement de dividendes (solde 2021-2022 et acompte 2022-2023), confirmant le maintien de la politique de retour vers les actionnaires.

DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2022-2023

En ligne avec la politique de rémunération des actionnaires renouvelée l'an dernier, le Groupe LDLC proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 29 septembre 2023, un dividende de 1,20 € par action au titre de l'exercice 2022-2023. Sous réserves du vote favorable de l'Assemblée Générale et de la décision du Directoire, le solde du dividende serait détaché le 4 octobre 2023 et mis en paiement le 6 octobre 2023.

Pour rappel, le Groupe a déjà versé un acompte sur dividende de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2022-2023 (mis en paiement le 24 février 2023).

LE GROUPE LDLC S'ENGAGE EN FAVEUR DE SON ÉCOSYSTÈME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après s'être distingué avec la mise en place de la semaine de 4 jours, avoir renforcé sa contribution à hauteur de 800 000 € (1 M€ au total depuis 2021) au fonds citoyen Team for the Planet qui vise à lutter contre le dérèglement climatique, et s'être engagé activement pour la mixité à travers le sport en portant son soutien à l'équipe de basket de l'ASVEL Féminin au même niveau que son engagement avec l'équipe masculine du Club, le Groupe LDLC poursuit sur ce nouvel exercice ses engagements.

Il a ainsi déjà annoncé l'allongement gratuit de la garantie des produits vendus par LDLC[1] de 2 à 3 ans. Permettant de prolonger la vie des produits high-tech, cette innovation s'inscrit aussi dans la stratégie de conquête client de LDLC afin de devenir la marque high-tech de préférence et être ainsi un levier de différentiation créateur de valeur commerciale pour le Groupe.

Le Groupe LDLC a lancé également son premier plan d'actionnariat salarié avec la distribution d'actions gratuites (100 actions par salarié éligible). Une mesure destinée à durer en vue d'intégrer les nouveaux salariés et de mieux associer les collaborateurs au partage de la valeur créée et à renforcer l'alignement des intérêts de la Société et de ses différentes parties prenantes.

Le Groupe LDLC renforce également son engagement pour le bien-être de ses collaborateurs avec la mise en place d'un congé parental pour les deux parents de 20 semaines, dès le premier enfant.

Évolution au sein du Conseil de Surveillance avec notamment l'arrivée d'un membre indépendant

Après plus de 20 ans de présence au Conseil de Surveillance de Groupe LDLC, Madame Suzanne de la Clergerie et Monsieur Marc de la Clergerie ont décidé de mettre un terme à leur mandat respectif au sein de cette instance à l'issue de l'Assemblée Générale du 29 septembre 2023.

Dans ce contexte, le Groupe LDLC proposera à ses actionnaires de faire évoluer la composition du Conseil en considération des nouveaux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux et sociaux dans lesquels le Groupe LDLC évolue tout en se rapprochant des bonnes pratiques en matière de gouvernement d'entreprise.

Ainsi, les candidatures de deux nouveaux membres seront soumises aux actionnaires : celle de Madame Caroline de la Clergerie, quittant à cette occasion ses fonctions de membre du Directoire, et celle de Monsieur Kevin Kuipers, candidat indépendant au sens du code Middlenext. Avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le numérique et les technologies, Kevin Kuipers a notamment co-fondé Gamekult et Molotov.tv et est désormais Directeur général de Galion.exe, société de gestion de portefeuille dédiée à l'amorçage.

PERSPECTIVES

Le Groupe LDLC évolue sur des marchés porteurs, où il a engagé un nouveau cycle d'investissement pour élargir ses publics cibles et renforcer ses capacités. Il peut ainsi s'appuyer sur l'accroissement de sa notoriété et ses actions pour devenir la marque high-tech de préférence auprès d'un large public, ainsi que sur le développement de son réseau de points de vente et de ses capacités logistiques avec le nouvel entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier.

À court terme, le Groupe LDLC anticipe le maintien de comportements d'achats précautionneux chez les particuliers et les entreprises qui devraient néanmoins progressivement s'atténuer en raison de la normalisation des taux d'équipement à neuf en matériel high-tech et donc au démarrage de nouveaux cycles de renouvellement produits. Le Groupe LDLC devrait bénéficier de cette reprise ainsi que des actions entreprises pour conquérir de nouveaux clients. Il se fixe ainsi comme objectif de renouer avec une légère croissance à périmètre constant en 2023-2024, et un rythme plus dynamique en tenant compte de l'apport des activités du Groupe A.C.T.I. MAC depuis le 1er avril 2023.

L'enjeu de l'exercice 2023-2024 sera également de poursuivre les mesures d'optimisation et de performance (les actions entreprises sur LDLC Event et Gennevilliers représentent une économie de 2,5 M€ en année pleine). L'ensemble de ces mesures permettra au Groupe LDLC de se développer sereinement en maintenant l'avantage de son modèle économique à charges fixes qui fait ses preuves depuis de nombreuses années avec notamment un taux élevé de marge brute normatif situé entre 21% et 22%.





Prochain rendez-vous :

Le 16 juin 2023 à 10h00 – Réunion de présentation des résultats annuels 2022-2023

Centre de conférences Edouard VII, 23 square Edouard VII, Paris 9ème

Prochain communiqué :

Le 27 juillet 2023 après Bourse, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-2024





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 100 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs / Presse

Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr

Tél. : 06 84 83 21 82

[1] Voir les conditions sur : https://www.ldlc.com/aide/50-la-garantie-ldlc/