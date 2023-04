03/04/2023 - 07:45

Le Groupe LDLC annonce avoir finalisé, le 1er avril 2023, l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société A.C.T.I. MAC et de sa filiale O.S.I. Nx (le « Groupe A.C.T.I. MAC »), après la levée des diverses conditions suspensives comme prévu dans le calendrier.

Cette acquisition a été financée exclusivement par voie d'endettement bancaire.

L'opération permet notamment de renforcer le pôle BtoB du Groupe LDLC. Pour rappel, le Groupe A.C.T.I. MAC dispose de 5 agences dont 3 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Il propose également une offre complète de service à destination des professionnels. Riche, d'une soixantaine de collaborateurs, le Groupe A.C.T.I. MAC a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires d'environ 42 M€.

Olivier de La Clergerie, Directeur Général du Groupe LDLC, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir les collaborateurs du Groupe A.C.T.I. MAC au sein de notre Groupe. Ce rapprochement économique et humain est une source d'opportunités et de synergies pour le nouvel ensemble, notamment sur le marché professionnel. »

Prochain communiqué : Le 27 avril 2023 après Bourse, chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022-2023

PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Client, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

ACTUS

Relations investisseurs/Presse

Margaux Rouillard/Marie-Claude Triquet

mrouillard@actus.fr — mctriquet@actus.fr

Tél. : 04 72 18 04 93