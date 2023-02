15/02/2023 - 08:30

Anikop, éditeur de logiciels de gestion d'entreprise, poursuit son engagement pour le bien-être de ses salariés en mettant en place la semaine de 4 jours, payés 5. Les 33 collaborateurs profitent depuis le 1er janvier 2023 d'un nouveau rythme de travail leur offrant un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Un avantage qui se cumule avec les congés illimités mis en place il y a 2 ans.

Anikop marche dans les pas de sa maison-mère, le Groupe LDLC, et passe ses 33 salariés à la semaine de 4 jours. Ainsi, les collaborateurs d'Anikop disposent chacun d'un « jour off », au choix entre le lundi, le mercredi ou le vendredi. La rémunération a bien sûr été maintenue. Réputé pour sa qualité de vie au travail, Anikop s'était déjà fait remarquer en janvier 2021 en offrant à ses collaborateurs des congés libérés. Le principe est simple : chacun est libre de prendre autant de congés payés qu'il le souhaite.

« La semaine de 4 jours et les congés libérés servent une même cause mais répondent à 2 besoins différents. Là où les congés illimités permettent de libérer l'esprit en pouvant prendre un jour quand on en a besoin, la semaine de 4 jours rééquilibre les temps de vie sur une semaine. Les collaborateurs ressentent des effets immédiats en ayant une journée supplémentaire par semaine pour profiter de leurs enfants, développer une activité, ou tout simplement se reposer. Les bénéfices de ce rythme de travail ne sont plus à prouver. C'est de la responsabilité des entreprises de repenser le monde du travail et de faire du bien-être des salariés une priorité. » explique Nicolas Perroud, directeur d'Anikop.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

