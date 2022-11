23/11/2022 - 17:45

Le Groupe LDLC, acteur incontournable du commerce informatique et high-tech, s'était déjà engagé auprès de Time for the Planet en 2021 en versant au fonds citoyen 200 000 euros. Cette année ce sont 800 000 euros supplémentaires que l'entreprise a injectés, devenant ainsi l'un des actionnaires majoritaires du fonds citoyen !

Par ce geste le Groupe LDLC et son Président Fondateur Laurent de la Clergerie réaffirment leur soutien de ce projet à vocation collective. Pour rappel, Time for the Planet, fonds à but non lucratif créé par de jeunes entrepreneurs lyonnais en 2019, se donne pour objectif de financer 100 entreprises destinées à lutter contre le dérèglement climatique, notamment à travers la réduction des gaz à effet de serre, et ce, à l'échelle mondiale. À ce jour, plus de 70 000 actionnaires ont déjà rejoint l'aventure, et plus de 12 millions d'euros ont été rassemblés, sur le milliard visé.

« Il y a un aveuglement par rapport au réchauffement climatique. Il est indispensable de soutenir les initiatives comme Time for the Planet qui prennent le problème à bras le corps. Les entreprises doivent prendre conscience que ce sont elles qui arriveront à faire bouger le système, pour que demain un équilibre soit possible entre activité économique et conscience environnementale. » déclare Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC.

Un Défi Lyonnais pour la planète : deadline le 30 novembre !

Près de 200 entrepreneurs sont devenus actionnaires à titre individuel, et/ou avec leur entreprise. Parmi lesquels Jean-Michel et Alexandre Aulas, Renaud Sornin (Attestation Légale/OFA), Gilles Assolant (Lyon Métropole Angels), Laurent Fiard (Visiativ), Nicolas Rousset (Evolem), Pascal Hostachy (Woonoz, Fondation Voltaire), François Paret (Woonoz), Luc Romano (Too Smart), François Duvillard (Sidas), Emilie Legoff (Troops), etc.

Leur point commun, outre leur volonté d'agir concrètement pour lutter contre le changement climatique : croire à l'efficacité du modèle entrepreneurial pour répondre à l'enjeu du dérèglement climatique, et à l'intelligence collective pour atteindre l'objectif commun de décarbonation de l'économie mondiale. Aujourd'hui, ces entrepreneurs appellent d'autres entrepreneurs de Lyon et sa région à faire comme eux, en relevant le Grand Défi Lyonnais et en devenant actionnaires de Time for the Planet. Point d'orgue de ce défi : une grande soirée le 21 novembre, réunissant près de 200 entrepreneurs de Lyon et sa région. Ce rendez-vous exceptionnel, a été organisé en partenariat avec l'EM Lyon et Lyon Métropole Angel, constituant l'étape finale de cette levée lyonnaise.

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

