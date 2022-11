03/11/2022 - 17:45

LDLC, l'expert de la vente de matériel informatique et high-tech, poursuit la croissance de son réseau et compte désormais 75 magasins répartis sur l'ensemble du territoire français. Trois nouveaux points de vente sont actuellement inaugurés à Chanteloup-en-Brie, Laval et Pontarlier.

Ouverture de LDLC Chanteloup-en-Brie le 26 octobre : Situé au cœur de la ZAC du Chêne Saint Fiacre, le nouveau responsable de magasin Samuel ZERBIB a pris les rênes de cette boutique qui ouvre 7 jours sur 7, pour le plus grand plaisir de ses clients ;

: L'enseigne lève le rideau au 7 Allée Louis Vincent, sous la houlette de Kevin DELAMARCHE ; Ouverture de LDLC Pontarlier le 4 novembre : Les clients en recherche de matériel informatique peuvent retrouver LDLC au 9 Rue de Besançon, avec à sa tête un duo de franchisés, Florian Vierjan et Matthieu Fournier.

En magasin, les vendeurs et conseillers techniques se font un plaisir d'orienter chaque client vers le meilleur produit, en fonction des besoins exprimés. Les clients peuvent découvrir 1 000 références en exposition et avoir accès à l'ensemble des 30 000 références du site sur commande.

Chacune des boutiques dispose d'un atelier LDLC dans lequel les clients peuvent déposer leur matériel informatique en réparation mais également procéder au montage de leur PC sur-mesure.

Les salariés des magasins de Chanteloup-en-Brie et de Laval profitent de la semaine de 4 jours, mise en place par le Groupe LDLC pour ses plus de 1 000 salariés depuis le 25 janvier 2021.

Chanteloup-en-Brie, Laval et Pontarlier sont respectivement les 73ème, 74ème et 75ème boutiques LDLC.





Informations pratiques :

LDLC CHANTELOUP-EN-BRIE

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Chanteloup.en.Brie

Adresse : 25 Avenue de la Ferme Briarde – ZAC du Chêne Saint Fiacre 77600 Chanteloup en Brie

Horaires d'ouverture : Du lundi au dimanche : 10h/19h

LDLC LAVAL

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Laval/

Adresse : 7, allée Louis Vincent - Résidence Green Village - 53000 Laval

Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi : 10h/19h

LDLC PONTARLIER

Facebook : https://www.facebook.com/LDLC.Pontarlier/

Adresse 9 Rue de Besançon - 25300 Doubs

Horaires d'ouverture : Du mardi au vendredi : 10h/12h30 – 14h/18h30 – Le samedi : 10h/18h30





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

