CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 684,9 M€ ; ACTIVITÉS BTOB EN PROGRESSION DE 4,8% SUR L'EXERCICE À 194,7 M€

TAUX DE MARGE BRUTE À 22,5%, STABLE PAR RAPPORT AU NIVEAU RECORD DE N-1

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 58,4 M€ ET RÉSULTAT NET À 36,1 M€, ATTESTANT DE LA SOLIDITÉ DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

TRÉSORERIE NETTE DE L'ENDETTEMENT FINANCIER À 22,8 M€ AU 31 MARS 2022

OBJECTIF DE RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE LDLC AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC commente : « Le Groupe réalise une bonne performance sur l'exercice avec un chiffre d'affaires de près de 685 M€ et un excédent brut d'exploitation de 58,4 M€, certes en repli au regard des niveaux records de l'exercice précédent, mais en très nette progression par rapport à l'activité du Groupe avant crise. Au-delà des tendances de marché, conjoncturellement peu favorables, le Groupe confirme la solidité de ses fondamentaux, la pertinence de son modèle économique et sa volonté de retour aux parties prenantes, notamment aux actionnaires.

Au vu des tendances actuelles, le Groupe considère qu'il retrouvera un rythme de consommation comparable à 2021, hors effets positifs de la crise, fin septembre 2022. Le Groupe LDLC dispose de solides ressources qui lui permettent de construire, dès aujourd'hui, le socle d'un nouveau cycle de croissance. Avec la capacité de développement offerte par le nouvel outil logistique de St Quentin-Fallavier, le Groupe entend renforcer l'expansion de son réseau de boutiques et accroître la notoriété de la marque LDLC afin d'adresser au mieux la demande high-tech de publics plus divers. »



COMPTE DE RÉSULTAT ANNUEL SIMPLIFIÉ (1ER AVRIL AU 31 MARS)

En M€ - Chiffres audités 2021-2022 S1 2021-2022 S2 2021-2022 2020-2021 Variation 12 mois 6 mois 6 mois 12 mois en M€ Chiffre d'affaires 684,9 333,5 351,4 724,1 -39,2 Marge brute 154,3 76,9 77,4 162,9 -8,6 % marge brute 22,50% 23,1% 22,0% 22,5% - Excédent brut d'exploitation 1 58,4 30,7 27,7 70 -11,6 % marge d'EBE 8,5% 9,2% 7,9% 9,7% -1,2 pt Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition 2 51 26,1 24,9 62,7 -11,7 Résultat financier -0,1 -0,2 0,1 -0,4 0,3 Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 Impôt -14,7 -7,6 -7,1 -20,1 5,4 Résultat net des sociétés intégrées 36,1 18,3 17,8 42,2 -6,1 Résultat net - Part du Groupe 36,1 18,3 17,8 42,2 -6,1

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition + dotations & reprises aux amortissements et provisions d'exploitation

2 Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition sont égales à 0 sur les exercices présentés.





Lors de leurs réunions du 16 juin 2022, le Directoire et le Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes annuels consolidés au 31 mars 2022. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et les comptes sont audités.



SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 2021-2022

Chiffre d'affaires annuel de 684,9 M€ (-5,4% vs. 724,1 M€ en 2020-2021)

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2021-2022 s'établit à 684,9 M€, en recul de -5,4% par rapport à la performance record de l'an passé. Après un 1er semestre en croissance, le Groupe a dû faire face à un contexte de marché perturbé par les difficultés d'approvisionnements de cartes graphiques sur des périodes clés (black Friday et Noël), combinées à un retour à une situation normale de consommation sur les activités BtoC.

Le chiffre d'affaires des activités BtoC, en repli de -9,2%, s'élève à 477,6 M€ contre 526,2 M€ en 2020-2021 mais présente une croissance de +47,6% par rapport au chiffre d'affaires 2019-2020 de 323,6 M€. Les revenus des boutiques LDLC (62 magasins LDLC en France au 31 mars 2022) sont en hausse de +4,7% pour atteindre 90,3 M€. L'ensemble des boutiques du Groupe high-tech (tous réseaux confondus) affiche un chiffre d'affaires de 120,6 M€ en croissance de +2,7%.

Les activités BtoB progressent de +4,8% sur l'ensemble de l'exercice à 194,7 M€ (185,9 M€ en 2020-2021) reflétant la forte dynamique de l'activité sur le 1er semestre.

Le Groupe a recruté 443 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) sur 2021-2022, en forte croissance par rapport à l'acquisition clients avant crise sanitaire (+ 329 000 en 2019-2020). Après une baisse sensible en 2020-2021 à la suite de l'augmentation de la part du BtoC, le panier moyen Groupe progresse, notamment sous l'effet du BtoB, de 24% pour s'établir à 483 € HT (391 € HT en n-1 et 426 € HT en 2019-2020).

Les autres activités totalisent un chiffre d'affaires annuel de 12,6 M€ contre 12,0 M€ en 2020-2021, soit une croissance de +5,1%. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, réalise un chiffre d'affaires annuel de 8,4 M€, en hausse de +7,9% et poursuit sa trajectoire de croissance, portée par sa notoriété online et l'ouverture de cinq nouveaux points de vente sur l'exercice.

Maintien d'un taux de marge brute élevé à 22,5%

La marge brute du Groupe atteint 154,3 M€ sur l'exercice 2021-2022 (contre 162,9 M€ en 2020-2021). Ce léger repli traduit principalement la relative moindre activité sur le second semestre de l'exercice.

En dépit d'un contexte de marché perturbé sur le second semestre, le Groupe a su maintenir le taux de marge brute à 22,5% stable par rapport au niveau record atteint sur l'exercice précédent. Le Groupe bénéficie des actions structurelles menées sur les deux dernières années (amélioration des conditions d'achats, intégration du back-office) et toujours d'un moindre recours aux offres promotionnelles.

À périmètre constant et après retraitement des effets positifs induits au premier semestre, le Groupe LDLC reste confiant dans sa capacité à délivrer sur le long terme un niveau de marge brute normatif aux environs de 21,5%.

Excédent brut d'exploitation à 58,4 M€ avec une marge d'EBE de 8,5%

Sur l'exercice 2021-2022, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 58,4 M€ (contre 70,0 M€ en 2020-2021). Le Groupe affiche à nouveau sur cet exercice une rentabilité opérationnelle historiquement élevée, avec une marge d'EBE de 8,5%.

Cet exercice confirme la pertinence du modèle économique du Groupe avec une marge brute de 22,5% et des autres charges d'exploitation en progression modérée, en ligne avec la stratégie du Groupe et son engagement auprès des équipes. Les charges de personnel progressent de 5% à 58,1 M€, reflétant la politique de rémunération volontaire du Groupe (salaire brut mensuel minimum fixé à 25% au-dessus du SMIC).

Le coût de l'endettement financier s'élève à 0,3 M€ contre 0,4 M€ un an plus tôt, lié à un endettement net négatif sur l'ensemble de l'exercice.

Le Groupe réalise sur l'exercice un résultat net de 36,1 M€ contre 42,2 M€ sur l'exercice précédent.

Une structure financière particulièrement solide

Les capitaux propres s'établissent à 116,7 M€ au 31 mars 2022 (contre 101,6 M€ au 31 mars 2021) pour une trésorerie nette de l'endettement financier de 22,8 M€ à l'issue de l'exercice (contre 31,3 M€ au 31 mars 2021).

Le Groupe a généré, sur 2021-2022, un flux net de trésorerie de -7,0 M€, traduisant notamment un moindre flux provenant de l'exploitation (22,3 M€ en 2021-2022 vs. 51,0 M€ en n-1) avec une augmentation du BFR exceptionnelle liée à la volonté de conserver un niveau de stock plus élevé qu'habituellement vis-à-vis du contexte mondial, ainsi qu'une politique de retour vers les actionnaires. Le Groupe a en effet consacré 21,0 M€, d'une part au versement de dividendes (14,1 M€ de dividendes correspondant au solde 2020-2021 et à l'acompte 2021-2022) et d'autre part au rachat de titres LDLC, pour 6,6 M€, destinés à être annulés.

Effet positif du modèle social sur la rentabilité

Le Groupe qui travaille depuis 3 ans sur l'évolution de son modèle social a notamment passé l'ensemble de ses équipes à la semaine de 4 jours / 32H (4*8), fixé un salaire minimum (après 4 mois d'ancienneté) proche de 25% au-dessus du SMIC et transformé en salaire fixe les éléments de primes d'objectifs et de variable. Le Groupe constate un véritable gain d'efficacité et d'engagement sur les dernières années entraînant un effet très positif sur sa profitabilité.

Ainsi, sur l'exercice 2018-2019, le Groupe réalisait un chiffre d'affaires de 507,5 M€ avec un effectif de 1 014 salariés, aujourd'hui malgré un effectif presque équivalent de 1 064 salariés (incluant l'intégration de Top Achat et l'ouverture de boutiques en propre) le Groupe a vu son activité progresser sur la période de plus de 175 M€, affichant clairement les gains du modèle social sur la productivité et l'efficacité des équipes.



DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021-2022

En ligne avec la politique de rémunération des actionnaires renouvelée l'an dernier, le Groupe LDLC proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 septembre 2022, un dividende de 2,00 € par action au titre de l'exercice 2021-2022. Sous réserves du vote favorable de l'Assemblée Générale et de la décision du Directoire, le solde du dividende serait détaché le 5 octobre 2022 et mis en paiement le 7 octobre 2022.

Pour rappel, le Groupe avait déjà versé un acompte sur dividende de 0,80 € par action au titre de l'exercice 2021-2022 (détaché le 23 février 2022 et mis en paiement le 25 février 2022).

Souhaitant valoriser la relation de long terme avec ses actionnaires, le Groupe soumettra à la prochaine Assemblée Générale une résolution pour la mise en place d'un dividende majoré de 10% pour les actionnaires au nominatif après deux ans de détention continue. Cette majoration entrerait en vigueur pour la première fois au titre de l'exercice devant se clore au 31 mars 2024, dans les conditions légales et règlementaires.

Les détails de ces résolutions figureront dans le document d'enregistrement universel de la société 2021-2022.



ANNULATION DE 150 330 ACTIONS LDLC

Sur décision du Directoire, le Groupe a procédé ce jour à l'annulation de 150 330 actions LDLC, précédemment acquises à cette fin dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 24 septembre 2021.

Le capital social se compose désormais de 6 171 776 actions d'une valeur nominale de 0,18 euro.



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Reprise de la dynamique d'ouverture de boutiques LDLC

Avec l'arrivée du nouvel entrepôt logistique permettant de traiter de manière optimale les flux logistiques « retails », le Groupe confirme sa volonté d'opter pour un rythme d'ouverture de boutiques soutenu dès l'exercice en cours. Ainsi depuis le 1er avril, le Groupe a déjà annoncé l'ouverture de 5 boutiques (Perpignan en avril, Mâcon et la Roche-sur-Yon en mai, en juin Lyon Cordelier et Orléans) et compte en ouvrir plus de 20, toutes enseignes confondues, d'ici la fin de l'exercice. En comparatif, sur l'ensemble de l'exercice précédent, le réseau de boutiques LDLC s'était étoffé de 6 boutiques.

Convaincu de la pertinence de son modèle de distribution omnicanal, le Groupe souhaite poursuivre le maillage du territoire des boutiques high-tech, en fonction des opportunités pour les différentes enseignes.

Dans un souci de rapidité d'exécution et d'équilibre du réseau, le Groupe entend privilégier, dans cette nouvelle étape d'expansion, le déploiement de succursales. Ce faisant, le Groupe LDLC pourrait également étudier les opportunités d'acquisition de fonds de commerce existants.

LDLC lance sa première campagne TV

Le Groupe LDLC a lancé, fin mai, sa première campagne TV nationale, à travers une publicité en 3 volets, jouant la carte de l'humour et de l'autodérision en mettant en scène une famille en pleine déconvenue informatique. Cette campagne, qui s'étalera sur différentes périodes jusqu'à la fin de l'année 2022, vise à accroître la notoriété de la marque LDLC et de son activité dans un contexte de visibilité accrue (semaine de 4 jours, émission « Patron Incognito »).

Cette étape importante pour le Groupe s'inscrit dans l'évolution de sa stratégie multi-enseignes et multicanal. À travers cette campagne, le Groupe entend, en effet, changer la dimension de sa marque LDLC en mettant en avant sa capacité à adresser tous les publics et répondre à tous les besoins. Pour se faire, le Groupe se différencie notamment par son réseau de boutiques, sa culture du juste conseil au plus près du besoin client, ses multiples services et son engagement pour la relation client.

Ambitions

À court terme, le Groupe LDLC anticipe un exercice en deux phases, avec un premier semestre marquant le retour à un rythme de consommation normalisé de produits high-tech, sur lequel le Groupe s'attend à un atterrissage impacté à minima dans la continuité des trimestres précédents. Le Groupe devrait retrouver le chemin de la croissance à partir du mois d'octobre qui sera aussi porté par les renouvellements de générations de produits tels que les cartes graphiques (qui changent tous les 2 ans) et l'amélioration lente mais progressive des approvisionnements.

À moyen terme, le Groupe dispose de nombreux atouts. Il peut tout d'abord s'appuyer pour son activité, sur le développement de sa notoriété, de son réseau de points de vente et de l'activité BtoB. Il dispose également d'une bonne capacité à gérer sa croissance future avec la mise en place de nouveaux outils logistiques qui permettront au Groupe de se développer sereinement en maintenant l'avantage de son modèle économique à charges fixes qui fait ses preuves depuis de nombreuses années.

Ainsi, fort d'une situation financière particulièrement saine et génératrice de cash le Groupe LDLC reste ambitieux et dispose des ressources adéquates pour poursuivre ses investissements de croissance. De plus, le Groupe reste à l'écoute de toutes opportunités de franchir les frontières et de développer ainsi de nouveaux marchés.





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

