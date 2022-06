14/06/2022 - 18:05

Initiée par le Groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high-tech en France, la Fondation Groupe LDLC qui a vu le jour en 2021 dresse le bilan de ses premières actions. Abritée à la Fondation de France, elle œuvre dans deux domaines d'intérêt général que sont « L'Environnement » et « L'Education et la Famille ». À ce jour, la Fondation Groupe LDLC a déjà apporté son soutien à 7 projets, tous en lien avec la jeunesse.

AutonaBee – Deux jours d'expérimentation en famille pour explorer les capacités cognitives des enfants handicapés

Une formation ludique sur le cerveau, pour les familles avec des enfants neuroatypiques

Durant deux jours, de jeunes chercheurs, invités en tant que facilitateurs, vont animer des ateliers avec 3 familles, invitant les enfants neuroatypiques, à entrer en contact avec leurs capacités cognitives, grâce à des capteurs d'ondes cérébrales achetés à cet effet.

Au travers de jeux sensoriels et de la visualisation des ondes cérébrales, ils vont découvrir d'autres aspects d'eux-mêmes et des autres. L'objectif à travers ce projet est de tester le modèle à l'été 2022, en vue de développer une prestation à long terme pour l'association à un rythme régulier de 1 à 2 sessions par mois dès la rentrée 2022.

Pour en savoir plus : https://www.autonabee.com/

Droit à L'école – Accueillir et faire cours aux mineurs isolés en attendant leur scolarisation dans une école de la République

Les mineurs exilés et isolés en France ne peuvent être pris en charge par l'Aide sociale à l'Enfance tant qu'ils n'ont pu prouver leur minorité. Et les démarches sont parfois longues.

Dans ce contexte, Droit à l'École a créé l'École des Sans École, qui permet à 60 jeunes d'accéder à des cours de classe par niveau, afin de les préparer à la « vraie scolarité ».

C'est aussi pour ces adolescents, la possibilité de retrouver un cadre, à la fois rassurant et exigeant, d'apprendre ou réapprendre à se lever le matin, d'avoir des devoirs à rendre et retrouver l'estime de soi.

L'Ecole des Sans École assure un petit-déjeuner et un repas chaud le midi pour les élèves qui ont cours toute la journée. De plus elle organise des activités extra-scolaires et veille à construire leur intégration future avec des ateliers d'orientation.

La participation de la Fondation a permis de prendre en charge, hors frais de structure, 40 adolescents, pendant 4 mois, temps moyen habituel nécessaire pour eux pour pouvoir intégrer une école de la République.

Pour en savoir plus : https://droitalecole.org/

Ebulliscience – La science à la portée de tous et toutes

Favoriser des pédagogies différenciées, susciter la curiosité et les vocations : ce sont les objectifs de l'association Ebulliscience que la Fondation Groupe LDLC a choisi de soutenir. Ainsi ont été mis en place des stages et Clubs Numériques à destination des adolescents pour les initier à la programmation à l'aide d'une pédagogie active.

Pourquoi ?

Développer leur imaginaire et leur créativité ;

Leur permettre de s'approprier des savoirs, des techniques, et des méthodes de collaboration,

Participer à l'inclusion numérique ;

S'exercer à penser, pour s'interroger sur le sens de ce qui est entrepris et en débattre (développer leur esprit critique) ;

Accroître leur capacité à agir : selon les cas, les jeunes seront associés à la conception, à l'organisation, à la mise en œuvre, au suivi ou à l'évaluation du projet.

Pour en savoir plus : https://www.ebulliscience.com/

Liv&Lumière - Neuf enfants malades et leur famille sont partis en week-end en mai dernier

Le but de ces week-ends est d'amener une bulle d'oxygène à neuf enfants atteints de cancer, qui ont pu, avec leurs parents, leurs frères et sœurs, vivre des aventures au cœur de la nature dans le Vercors en mai 2022.

Au programme, arbre à fil, une balade en bateau de croisière à roue, et des balades avec un guide pour découvrir la faune et la flore, piscine, soirée dansante et jeux, voilà de quoi s'occuper l'esprit et s'aérer pendant un week-end.

Pour en savoir plus : https://liv-et-lumiere.org/

Sabine Sorcières et Compagnie - Vulgariser la musique classique

Sabine Sorcières et Compagnie a pour ambition de démocratiser l'accès aux arts et à la culture. Ce projet, en particulier, vise à porter cette culture en Polynésie française .

Deux musiciens de l'Orchestre national de Lyon se déplacent en Polynésie pour animer des Masterclass, Sabine Quindou se rend dans les écoles primaires pour faire découvrir les instruments.

2 représentations du spectacle « Souffler n'est pas jouer », spectacle pédagogique et participatif, sont organisées à l'attention des scolaires et des familles avec une gratuité pour les familles en zones prioritaires.

Pour en savoir plus : https://www.sabinesorcieresetcompagnie.org/

Association Sève – Améliorer durablement le climat éducatif et favoriser un meilleur « Vivre ensemble »

Par 7 cycles de 10 ateliers philosophiques dans 2 établissements de la région lyonnaise, pour des enfants et adolescents de 6 à 18 ans.

Le projet « Tous citoyennes et citoyens grâce à la philosophie » vise à encourager l'émergence de jeunes citoyens éclairés, notamment par la pratique des ateliers Sève, objet de ce projet.

Deux établissements ont été sélectionnés sur la métropole lyonnaise :

l'Ecole Bellevue qui accueille déjà ces ateliers philosophiques depuis 4 ans, de la petite section au CM2, et qui souhaite renforcer les résultats positifs d'ores et déjà tirés de cette expérience par les élèves et leur éco système ;

le Lycée professionnel François Cevert à Ecully, espère à travers ces ateliers, améliorer grandement le climat général.

En tout, 175 enfants et adolescents, âgés de 6 à 18 ans, bénéficient de 10 ateliers chacun durant l'année scolaire en cours.

Lors de ces ateliers, de multiples thèmes sont abordés parmi lesquels grandir, l'amour, la solitude, la citoyenneté, le bonheur.

Pour en savoir plus : https://asso.seve.org/

Teragir - Permettre aux jeunes de devenir acteurs du changement

Au carrefour de l'Éducation au Développement Durable (EDD) et de l'Éducation aux Médias et à l'Information (EMI), Jeunes Reporters pour l'Environnement (JRE) est un programme et un concours international développé dans 41 pays. Il propose aux jeunes de devenir acteurs du changement en réalisant et en diffusant des reportages présentant des solutions innovantes et porteuses d'espoir.

Agés de 11 à 25 ans, seuls ou en équipe, dans un cadre scolaire ou extrascolaire, les jeunes sont invités à réaliser des reportages audio, vidéo ou écrit en lien avec un ou plusieurs des Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Le palmarès 2022 est sorti tout début juin !

Au total, ce sont 19 reportages, toutes catégories confondues, qui ont été primés.

Pour en savoir plus : https://jeunesreporters.org/

Pour en apprendre plus sur la Fondation Groupe LDLC : https://www.fondation-groupe-ldlc.org/





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

