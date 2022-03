29/03/2022 - 17:45

Le Groupe LDLC, leader du e-commerce informatique et high-tech en France, inaugure la Fondation Groupe LDLC sous l'égide de la Fondation de France. Fortement impliqué dans les actions de mécénat et de soutien aux défenseurs de l'environnement, le Groupe LDLC a souhaité aller plus loin en créant sa propre fondation, abritée à la Fondation de France. Elle est destinée à œuvrer dans deux domaines d'intérêt général que sont « L'Environnement » et « L' É ducation et la Famille ».

UN PROJET COLLECTIF DE LA SOCIÉTÉ

« Créer une fondation était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps …. Bien sûr, avec le Groupe LDLC, nous soutenons déjà de belles causes, via nos mécénats et partenariats : lutte contre le cancer, contre le mal logement, soutien à la culture, à la famille, préservation de l'environnement, etc. Avec une fondation, j'étais persuadé que nous pouvions aller plus loin ! Nous en sommes à nos débuts mais l'énergie et l'engagement sont là. Je suis sûr que nous allons faire de grandes et belles choses, et que, ensemble, nous saurons faire avancer les sujets sociétaux au coeur de ce 21ème siècle. » déclare Laurent de la Clergerie, Président Fondateur du Groupe LDLC.

C'est ainsi que tout naturellement quand Jocelyne Verlet, Directrice logistique et relation client sur le site Nantais du Groupe LDLC, a proposé le projet à Laurent via un simple mail, il a tout de suite accepté. Jocelyne explique : « Je trouvais ça logique que notre entreprise possède sa propre Fondation. Notre démarche d'entreprise libérée, nos mécénats, notre démarche sur le bien-être au travail m'ont convaincue que nous avions notre pierre à apporter à l'édifice ».

La Fondation Groupe LDLC se veut être un projet impliquant ses 1000 salariés. Dès le début, l'ensemble des équipes a été impliqué dans le développement du projet, notamment dans le choix des thématiques d'intervention qui ont été définies à l'aide d'un sondage interne.

Aussi, pour rendre le projet fédérateur, ce sont les salariés eux-mêmes qui soumettent des projets qu'ils souhaitent voir financés. Ces salariés portent alors le nom « d'ambassadeur ». Après l'instruction du dossier, les ambassadeurs présentent le projet au comité exécutif qui décident alors du financement à apporter.

Le comité exécutif est composé de 6 personnes : 4 personnes du Groupe LDLC ainsi que 2 personnalités qualifiées expertes dans les domaines qui intéressent la Fondation, et qui apportent un regard éclairé sur les enjeux sociétaux actuels et les actions à privilégier.

Pour assurer son bon fonctionnement, la Fondation Groupe LDLC s'appuie également sur un comité de pré-sélection : composé de salariés de l'entreprise, il aide les ambassadeurs à instruire leurs projets et aide le comité exécutif dans sa sélection de projets à financer.

Pour finir, Jocelyne Verlet, initiatrice du projet, est désormais déléguée générale de la Fondation Groupe LDLC.

DEUX THÉMATIQUES D'INTÉRÈT GÉNÉRAL

La Fondation Groupe LDLC a décidé de soutenir deux thématiques majeures que sont l'environnement d'une part, et l'éducation et la famille d'autre part.

Environnement : Biodiversité, réchauffement climatique, économie circulaire, énergies renouvelables, innovation technologique, etc. Tout projet visant à atténuer, compenser ou supprimer l'impact de l'activité de l'homme sur l'environnement est un terrain sur lequel la Fondation Groupe LDLC souhaite œuvrer.

Éducation et Famille : La Fondation Groupe LDLC croit dans les valeurs de la famille, et l'accès à l'éducation. Ce sont les piliers d'une génération future plus heureuse, respectueuse de son prochain et de sa planète.

À ce jour, 7 projets ont déjà été soutenus par la Fondation Groupe LDLC. L'objectif de la Fondation est de financer au total 200 000 euros sur 5 ans, répartis sur différents projets.

Pour en apprendre plus sur la Fondation Groupe LDLC : https://www.fondation-groupe-ldlc.org/





PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

