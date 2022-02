04/02/2022 - 17:45

L'Armoire de Bébé, l'enseigne du Groupe LDLC qui bouscule les codes du marché de la puériculture depuis 2015, ouvre sa première boutique lyonnaise le 4 février 2022. Situé à la Croix-Rousse, ce nouveau point de vente est le troisième magasin de la région, après Limonest et Villefranche-sur-Saône, et le sixième en France. Basé sur le concept City développé pour la première fois à Villefranche-sur-Saône en septembre 2021, L'Armoire de Bébé Croix-Rousse propose une sélection de 1 400 références tendances sur 70m2. Cette ouverture marque la première étape du développement de l'enseigne en 2022.

UNE LOCALISATION IDÉALE POUR SÉDUIRE LES CITADINS

Après plusieurs ouvertures en France entre 2018 et 2021, L'Armoire de Bébé revient dans sa région natale avec une boutique dédiée aux Lyonnais. Grâce à la vie de quartier animée, bohème et familiale de la Croix-Rousse, l'enseigne a la volonté de renforcer la proximité avec ses clients et de nouer de véritables échanges humains dans son concept-store de 70m2.

“Avec cette nouvelle boutique, nous souhaitons aller à la rencontre d'une clientèle plus urbaine et lui proposer tout le nécessaire pour s'équiper avant et après l'arrivée de bébé, décorer la chambre des enfants, faire de jolis cadeaux, etc, sans qu'elle ait à quitter son quartier”, affirme Marion Gilly, responsable de L'Armoire de Bébé et de la boutique de la Croix-Rousse.

La nouvelle implantation lyonnaise vient en complément des boutiques déjà présentes dans la région : celle de Limonest, avec un format de 500m2 et une offre très diversifiée de produits sur place, et celle de Villefranche-sur-Saône, sur un format City. Elle s'appuie également sur le site Internet larmoiredebebe.com, qui propose l'ensemble des références de l'enseigne en quelques clics. Grâce à ses multiples canaux, L'Armoire de Bébé répond aux besoins des différentes typologies de clients en leur apportant des solutions adaptées à leur mode de vie.

UNE OFFRE PLURIELLE POUR SE PRÉPARER À L'ARRIVÉE DE BÉBÉ

Grâce à un parcours client pensé pour vivre une expérience du point de vue de l'enfant, les parents vont découvrir 1 400 références dans cette nouvelle boutique, à travers les différents univers proposés : poussette, siège-auto, alimentation, décoration, peluche & doudou, éveil & jouet, petits vêtements, hygiène et sécurité. Sur place, une équipe de 2 professionnels formés aux besoins des jeunes parents répond à toutes leurs questions et les rassure dans leur parcours.

“Bien que L'Armoire de Bébé pose ses valises dans des espaces plus petits, nous avons à cœur de proposer la quintessence de notre offre Internet en magasin, que ce soit des produits techniques, des références déco, jouets, toilette, sécurité, textile, bagagerie, etc. Les clients y retrouvent autant d'univers que dans nos autres boutiques, et l'intégralité de l'offre web disponible en magasin en 48 ou 72h. Notre développement alliant web et retail est soutenu à 100% par Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC et fondateur de L'Armoire de Bébé”, déclare Marion Gilly.

Des ateliers seront également proposés au cours de l'année, pour préparer les clients à l'arrivée de leur enfant. Ces derniers pourront apprendre l'art du portage ou encore recevoir des conseils pour décorer la chambre de leur nouveau-né.

2022 : LANCEMENT D'UNE MARQUE EN PROPRE ET MAILLAGE HEXAGONAL

En 2022, L'Armoire de Bébé poursuit sa stratégie de développement autour de deux axes. L'enseigne prévoit l'ouverture de 4 à 5 magasins, suivant ses deux concepts — en zone commerciale ou en centre-ville — afin d'installer sa présence dans l'hexagone et se rapprocher de ses clients. Cela permettra d'agrandir l'équipe retail avec 2 à 5 embauches par magasin.

Le spécialiste de la puériculture annonce le lancement de sa propre marque Naissance, avec des produits textiles responsables, esthétiques et bien pensés fabriqués dans l'Union Européenne. Distribuée depuis début janvier sur le site web de l'enseigne et dans tous ses magasins, la nouvelle marque se compose de sacs à langer, trousses de toilettes et protège carnets de santé. La collection sera étoffée dans les prochains mois.



Informations Pratiques :

Adresse : 37 Grande Rue de la Croix-Rousse – 69004 Lyon – 04 27 46 60 84

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

