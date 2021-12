06/12/2021 - 17:45

Dans le cadre du projet de développement de la future Arena au sein d'OL Vallée, OL Groupe et le Groupe LDLC sont heureux d'annoncer un accord sur le naming de la future salle événementielle d'OL Groupe à Décines. Il sera effectif à partir du démarrage de la construction (prévu en début d'année civile 2022*), et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle de spectacle multifonction.

Cette infrastructure, référente en Europe sur les plans technologiques et environnementaux, sera la plus grande Arena événementielle en France en dehors de Paris. Bénéficiant des dernières innovations en matière de connexion et d'expérience utilisateur, la LDLC Arena devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an.

La programmation de la LDLC Arena est déjà largement sécurisée, notamment grâce à l'accord commercial, officialisé le 15 octobre 2021 avec Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, qui permettra d'afficher une sélection importante d'artistes internationaux dans la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe.

Des matchs d'Euroleague de basket (dont LDLC ASVEL est devenu membre permanent en juin 2021), des séminaires et salons professionnels de grande ampleur, mais également des compétitions sportives (notamment d'e-sport) seront organisés dans la nouvelle enceinte et permettront une activité intense.

Ce partenariat vient couronner les relations déjà fortes entre le Groupe LDLC et l'Olympique Lyonnais, à travers l'univers du basket professionnel (LDLC ASVEL) et de l'e-sport (Team LDLC OL) :

Le Groupe LDLC, partenaire de l'ASVEL de longue date, a renforcé son engagement en 2018 en signant le premier partenariat de naming du monde du basket tricolore et l'ASVEL est devenu ainsi LDLC ASVEL pour une durée de 10 ans. En 2019, l'équipe féminine de l'ASVEL est devenue à son tour LDLC ASVEL Féminin.

En juin 2019, OL Groupe a pris des participations minoritaires dans LDLC ASVEL et LDLC ASVEL Féminin et en janvier 2020, le Groupe LDLC et OL Groupe se sont également associés dans le domaine de l'e-sport en rapprochant leurs deux équipes pour créer la Team LDLC OL.

L'expertise du Groupe LDLC en matière d'usage et de nouvelles technologies, associée à celle de l'Olympique Lyonnais dans le monde du sport et du divertissement permettront à la LDLC Arena de rayonner à travers toute l'Europe. Cet esprit d'innovation au service de tous est aujourd'hui l'un des piliers de la LDLC Arena au sein d'OL Vallée, à l'est de la métropole lyonnaise.

Projet emblématique du développement du Groupe, la conception/construction de cette nouvelle salle événementielle a été confiée au Groupement POPULOUS (architecte) et CITINEA, filiale de VINCI Construction France. La LDLC Arena pourra accueillir entre 12 000 et 16 000 personnes, selon la configuration mise en œuvre (Concert/Spectacle/Sport).

Jean-Michel Aulas, Président d'OL Groupe :

« Avec la LDLC Arena, nous allons construire la nouvelle salle de référence en Europe. Pour cela, il nous fallait l'expertise et l'exemplarité du Groupe LDLC, dont la formidable histoire entrepreneuriale est une inspiration pour nous tous. À travers cet accord de naming, deux institutions majeures du territoire s'allient pour offrir une salle qui conciliera aussi bien les exigences en termes de sport et spectacle que celles sur les volets de l'emploi, de l'environnement et de l'insertion ».

Laurent de la Clergerie, Président-Fondateur du Groupe LDLC :

« Notre attachement à la région lyonnaise est fort. Depuis de nombreuses années, nous soutenons le bien-être de chacun, la culture et le spectacle sous toutes ses formes. Être le partenaire d'un équipement de cette qualité est une grande fierté pour nous. Nous en sommes sûrs, la LDLC Arena sera le lieu de toutes les émotions et de toutes les passions… Nous avons hâte ! »

*sous réserve de la levée des conditions suspensives habituelles



PROFIL DU GROUPE

Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1 000 collaborateurs.

Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.

Retrouvez toute l'information sur le site www.groupe-ldlc.com

