CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 333,5 M€ AU 1 ER SEMESTRE, EN CROISSANCE DE 6%

SEMESTRE, EN CROISSANCE DE 6% TAUX DE MARGE BRUTE À 23,1%, EN PROGRESSION DE 1,2 pt

HAUSSE DE 20% DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION À 30,7 M€, SOIT 9,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,80 € AU TITRE DE L'EXERCICE 2021-2022

Olivier de la Clergerie, Directeur général du Groupe LDLC, commente : « La performance du 1er semestre 2021-2022, atteste de la solidité de notre modèle. Avec une progression de 6% de notre chiffre d'affaires, le Groupe LDLC atteint de nouveaux records d'EBE et de résultat d'exploitation sur un premier semestre, malgré un effet de base exigeant.

Le Groupe évolue dans un environnement porteur, dynamisé par l'innovation et la forte demande de produits high-tech émanant des particuliers comme des entreprises. Le Groupe a su adapter ses capacités opérationnelles pour répondre au mieux aux enjeux actuels d'approvisionnements qui restent complexes, et entend donc poursuivre au maximum sa dynamique de croissance sur l'ensemble de l'exercice. Avec désormais une meilleure visibilité sur le 3ème trimestre, le Groupe LDLC précise ses ambitions pour l'exercice 2021-2022 avec un volume d'affaires d'environ 750 M€ et un excédent brut d'exploitation proche de 70 M€. »



COMPTE DE RÉSULTAT SEMESTRIEL SIMPLIFIÉ (DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE)

En M€ - Chiffres non-audités S1 2021-2022

6 mois S1 2020-2021

6 mois Variation Chiffre d'affaires 333,5 314,3 19,2 Marge brute 76,9 68,7 8,2 % marge brute 23,1% 21,9% +1,2 pt Excédent brut d'exploitation 1 30,7 25,6 5,1 % marge EBE 9,2% 8,1% +1,1 pt Résultat d'exploitation 26,1 21,8 4,3 Résultat financier -0,2 -0,2 0,0 Résultat courant des sociétés intégrées 25,9 21,7 4,2 Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 Impôt -7,6 -7,1 -0,5 Résultat net des sociétés intégrées 18,3 14,6 3,7 Résultat net – part du Groupe 18,3 14,6 3,7

1 Excédent brut d'exploitation = Résultat d'exploitation + dotations & reprises aux amortissements et provisions

Lors de leurs réunions du 1er décembre 2021, le Directoire et Conseil de Surveillance du Groupe LDLC ont approuvé les comptes semestriels consolidés 2021-2022 au 30 septembre 2021.



SYNTHÈSE DU 1er SEMESTRE DE L'EXERCICE 2021-2022

Chiffre d'affaires record au 1er semestre 2021-2022 à 333,5 M€ (+6,1% en publié, +5,3% à périmètre constant)

Sur le semestre écoulé, l'activité BtoC réalise un chiffre d'affaires de 236,1 M€, affichant une très bonne résilience par rapport au niveau de très forte activité de l'an passé (+0,4 % à périmètre constant - Top Achat acquis le 10 avril 2020, soit 10 jours non consolidés l'an dernier). Les activités BtoC en ligne sont en léger repli sur la période (-2,2%) mais affichent toujours un fort niveau d'activité en ligne avec les performances record enregistrées au 1er semestre 2020-2021. Le chiffre d'affaires des boutiques LDLC progresse de 21,8% pour atteindre 42,6 M€, attestant une nouvelle fois de la complémentarité des canaux de distribution.

Les activités BtoB enregistrent une croissance de 20,5% du chiffre d'affaires à 91,6 M€ sur le 1er semestre 2021-2022, contre 76,0 M€ sur la même période de l'exercice précédent. Au-delà d'un effet de base favorable sur le 1er trimestre, cette activité continue de profiter de la demande d'équipement des entreprises, pour s'adapter à l'essor du numérique et aux nouveaux usages induits.

Le panier moyen Groupe est en très forte augmentation à 472 € HT (390 € HT en n-1) reflétant l'évolution du mix produits dans le contexte d'approvisionnement actuel et une meilleure disponibilité des produits de moyenne et haute gamme. L'acquisition clients demeure à un niveau élevé avec 221 000 nouveaux clients (BtoC et BtoB) recrutés sur le semestre.

Les autres activités sont en hausse de 6,2% à 5,8 M€ contre 5,4 M€ au 1er semestre 2020-2021. L'Armoire de Bébé, dans l'univers de la puériculture, poursuit sa trajectoire de forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 4,0 M€ sur le semestre 2021-2022, en progression de 15,7%. L'enseigne poursuit le développement de ses activités en ligne et l'essor de son réseau de distribution physique (5 boutiques au 30 septembre 2021).

Amélioration de 1,2 pt du taux de marge brute à 23,1%

La marge brute est en hausse de 12% pour atteindre 76,9 M€ au 1er semestre 2021-2022. Cette progression traduit d'une part la croissance de l'activité mais également le maintien du taux de marge brute à un niveau record observé sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. En effet, le taux de marge brute s'établit à 23,1% sur le semestre avec une dynamique de marché favorable (gamme de produits, moindre recours aux offres promotionnelles).

Le Groupe rappelle le caractère hors norme de la marge brute du 1er semestre et réitère sa vision d'une marge brute normative à 21,5% à moyen terme.

Profitabilité opérationnelle en hausse de 20% au 1er semestre 2021-2022

L'excédent brut d'exploitation atteint 30,7 M€ au 1er semestre 2021-2022, soit une hausse de 20% par rapport à la même période l'an passé. Cette amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe, avec une marge d'EBE de 9,2% (contre 8,1% en n-1), s'explique par la progression de la marge brute et une croissance des charges d'exploitation (hors achats consommés) à un rythme plus modéré (+8% par rapport au S1 2020-2021).

Le résultat financier est stable à 0,2 M€ et le Groupe n'enregistre aucun élément exceptionnel sur la période.

Le résultat net du 1er semestre 2021-2022 atteint 18,3 M€, soit une augmentation de 26% par rapport aux 14,6 M€ enregistrés sur la même période de l'exercice précédent.

Une structure financière particulièrement solide

Les capitaux propres se renforcent au 1er semestre pour s'établir à 110,0 M€ (contre 101,6 M€ au 31 mars 2021).

Dans un contexte d'approvisionnement plus contraint, le Groupe a fait le choix de mobiliser une partie de la trésorerie disponible pour optimiser la gestion de ses approvisionnements et de ses stocks, afin de pouvoir répondre au mieux à la demande des consommateurs à l'approche de la fin d'année. Ce choix a généré une augmentation du Besoin en Fonds de Roulement de 37,1 M€ sur la période. Après prise en compte de cet effort, la trésorerie nette reste positive et s'élève à 14,6 M€ (contre 31,3 M€ au 31 mars 2021).

Passage à la semaine de 4 jours

Sur le premier semestre, le Groupe démontre que le passage à la semaine de 4 jours, mise en place depuis janvier 2021, est non seulement bénéfique pour le bien-être et l'engagement des collaborateurs mais également pour les résultats du Groupe qui atteignent un niveau record sur la période.



ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021-2022

Dans la continuité de la politique de distribution aux actionnaires mise en œuvre sur l'exercice précédent, le Groupe LDLC a décidé le versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,80 € par action au titre de l'exercice 2021-2022 (détaché le 23 février 2022 et mis en paiement le 25 février 2022).



ACTUALITÉS RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Élu Service Client de l'Année pour la 8ème fois consécutive

Le 19 novembre 2021, LDLC a reçu le prix « Élu Service Client de l'Année 2022[1] ». Pour la 8ème année consécutive, le Groupe LDLC monte sur la première marche du podium dans la catégorie Distribution de produits techniques avec la note de 19.24/20. Toujours soucieux d'apporter le meilleur conseil à ses clients, les 60 conseillers LDLC traitent avec le plus grand soin près de 550 000 demandes annuelles, par téléphone, par mail, en live chat ou sur les réseaux sociaux.

Les boutiques BIMP rejoignent le réseau et la marque LDLC sous une nouvelle identité « LDLC Apple Premium Reseller »

Dans un souci de cohérence de marque et afin de capitaliser sur la notoriété du réseau de boutiques LDLC, le Groupe a récemment annoncé le changement d'enseignes des 18 boutiques BIMP qui deviennent « LDLC Apple Premium Reseller ». Présentes auprès d'une clientèle de professionnels et de particuliers, les boutiques LDLC Apple continueront d'offrir les produits et l'expertise spécialisée de la marque Apple. Déjà mené sur la boutique de Perpignan, le changement d'enseigne devrait avoir lieu, d'ici la fin de l'année, sur l'ensemble des boutiques concernées.

Confiance confirmée dans l'exercice 2021-2022

Le Groupe LDLC observe toujours des tendances favorables et durables sur ses marchés, avec une demande forte d'équipements portée par les nouveaux usages numériques ou l'innovation produits. Toutefois, sans souffrir de pénuries particulières dans la majorité des secteurs, le Groupe ne disposera pas, sur le trimestre de Noël, d'autant de cartes graphiques que sur l'exercice précédent (baisse de l'ordre de -35%). Ce moindre niveau d'approvisionnements en cartes ne devrait cependant pas impacter le 4ème trimestre : volumes de ventes de cartes graphiques moins importants qu'à Noël, avec des approvisionnements qui devraient être, quant à eux, comparables à l'an passé sur la période.

En conséquence, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires d'environ 750 M€ pour l'exercice 2021-2022. Avec des marges redevenues plus normatives, le Groupe attend, malgré les très bonnes performances du 1er semestre, un excédent brut d'exploitation proche de 70 M€.





